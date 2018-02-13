خبرگزاری مهر- گروه استانها: پلدختر امروز شاهد یکی از آلودهترین روزهای خود در سال جاری بود تا مردم ماندن در خانهها را به هر چیز دیگری ترجیح دهند، این در حالی است که گردوغبار حتی با ورود به منازل افراد از طریق در و پنجرهها ماندن در خانه را هم برای مردم سخت کرد.
گزارش میدانی مهر از سطح شهر حکایت از یک روز پرغبار برای مردم پلدختر بود. لباسهای خاکی، ماشینهای خاکی و گردوغبار روی برگهای درختان همه فاجعهای را که در این شهرستان میگذرد فریاد میزدند.
ورود موج جدیدی از گردوغبار آلودگی با غلظت بالا و شدید ناشی از بروز ریز گردها از صبح امروز (سهشنبه) آسمان شهرستان پلدختر را تیرهوتار کرد و علاوه بر آلودگی موجب کاهش شدید میزان دید افقی در این شهرستان نیز شد.
اداره کل حفاظت محیطزیست لرستان در اطلاعیه ای وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ ساعت ۱۷:۳۰ را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
هوای شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۶۰ برابر حد مجاز، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۴۸ برابر حد مجاز، شهرستانهای دوره چگنی، خرمآباد و الشتر در شرایط خطرناک و بیش از ۱۷ برابر حد مجاز قرار دارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: هوای شهرستانهای دورود، بروجرد، ازنا و الیگودرز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و ۱:۵برابر حد مجاز قرار دارند.
فرماندار پلدختر میزان آلودکی هوای این شهرستان را در اظهار نظری ۱۱۵ برابر حد مجاز اعلام کرد.
مدیرکل محیطزیست لرستان از شهروندان به علت آلودگی هوا و میزان غلظت آلایندهها بهخصوص کودکان و نوجوانان خواست از تردد غیرضروری در محیط بیرون از منزل خودداری کنند و گفت: بیماران قلبی و ریوی ضمن مصرف بهموقع داروهای خود بههیچوجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند.
مهرداد فتحی بیرانوند تصریح کرد: همچنین افراد عادی در صورت داشتن کار ضروری و نیاز به خروج از منزل بهطور حتم از ماسک استاندار استفاده کنند و ورزشکاران نیز از حرکات ورزشی در فضای بیرون بهطورجدی خودداری کنند و در فضاهای بسته به فعالیتهای ورزشی خود بپردازند
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