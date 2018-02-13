گرد و غبار تا فردا از استان ایلام خارج می شود

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که کانون ریزگردها در اهواز شکل گرفته، سیر این جریانات به نوعی بود که گرد و غبار را به سوی شهرهای جنوبی استان کشاند.

وی افزود: این پدیده گرد و غبار به گونه ای بود که دید افقی در شهرستان دهلران به زیر ۱۰۰۰ متر رسید و باعث کاهش کیفیت هوا شد.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با فروکش کردن سرعت باد از امشب، کاهش گرد و غبار را داشته باشیم همچنین طی ساعات آینده و اوایل ساعات نیمه شب انتظار بارش باران از سمت شمال استان به سمت شرق استان که با پدیده رعد و برق همراه است را داریم.

شیخ الملوکی تصریح کرد: با خارج شدن این سیستم طی روز چهارشنبه و پنجشنبه هوای پایدار در استان را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان نوید بارندگی در طی روزهای آینده را به کشاورزان استان داد و افزود: طی روزهای جمعه تا ساعاتی از روز شنبه به تناوب موج ناپایداری که نسبت به این موج قبلی قوی باشد استان را متاثر می کند.