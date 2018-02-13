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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

تکمیل اطلاعات در سامانه حج؛ پیش شرط ثبت نام در کاروان های حج ۹۷

تکمیل اطلاعات در سامانه حج؛ پیش شرط ثبت نام در کاروان های حج ۹۷

سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تکمیل اطلاعات زائران در سامانه حج، پیش شرط ثبت نام در کاروان های حج تمتع سال ۹۷ است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وحید اسکندری گفت: طی فراخوان اخیر سازمان حج و زیارت لازم است دارندگان اسناد ودیعه گذاری حج تمتع در مرحله اول تا پایان آبان ماه سال ۱۳۸۵ در صورت تمایل به اعزام به حج آینده، اطلاعات خود را در سامانه reserve.haj.ir تکمیل نمایند. ضمنا  اولویت های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 سرپرست اداره کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد: دارندگان فیش اولویت دار حج، برای ثبت نام در کاروان های حج که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد، بایستی حتما در سامانه حج اطلاعات خود را تکمیل یا اصلاح کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشند.

 این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت تاکید کرد: مخاطبان فراخوان اخیر سازمان حج برای فراهم سازی مقدمات لازم برای ثبت نام در کاروان های حج، تکمیل اطلاعات در سامانه را به روزهای پایانی موکول نکنند.

کد مطلب 4227238

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