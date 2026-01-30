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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: ترافیک در محورهای چالوس، هراز و آزادراه پردیس - تهران مسیر رفت و برگشت سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سرودار، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل پیست آبعلی تا مبارک آباد و آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین- رشت مسیر(رفت و برگشت) و مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

همچنین ترافیک در آزادراه قم – تهران حدفاصل پلائین تا میدان جهاد، آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده های گلشهر ، استاندارد و پل فردیس سنگین است.

برخی از محورهای استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای بارش برف و باران است.

محورهای غیرشریانی پونل – خلخال و هشتگرد – طالقان مسدود و محورهای گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده دارای انسداد فصلی هستند.

کد مطلب 6735350

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