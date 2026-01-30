ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سرودار، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل پیست آبعلی تا مبارک آباد و آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین- رشت مسیر(رفت و برگشت) و مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

همچنین ترافیک در آزادراه قم – تهران حدفاصل پلائین تا میدان جهاد، آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده های گلشهر ، استاندارد و پل فردیس سنگین است.

برخی از محورهای استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای بارش برف و باران است.

محورهای غیرشریانی پونل – خلخال و هشتگرد – طالقان مسدود و محورهای گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده دارای انسداد فصلی هستند.