کشته شدن ۴ کودک در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری اعلام کردند که بر اثر حملات خمپاره ای و راکتی از سوی گروههای تروریستی به منطقه مسکونی ضاحیه الاسد در شهر حرستا در حومه دمشق چهار کودک کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: گروههای مسلحی که در جوبر قرار دارند چهار راکت شلیک کردند که دو راکت به ضاحیه الاسد اصابت کرد که بر اثر آن ۴ کودک کشته و خساراتی به ساختمان های و اماکن تجاری وارد شد.

منابع سوری اعلام کردن: حملات خمپاره ای به محله القصاع و اطراف نمایشگاه قدیم فقط خسارات مادی برجای گذاشت.

گروههای مسلح مجددا منطقه کاهش تنش در غوطه شرقی را با حملات خمپاره ای به محله های مسکونی شهر دمشق نقض کردند و ارتش سوریه به آنها پاسخ داد و مواضع آنها را زیر آتش گرفت و منهدم کرد.