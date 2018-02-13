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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۹

کشته شدن ۴ کودک در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به حومه دمشق

کشته شدن ۴ کودک در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به حومه دمشق

منابع سوری از کشته شدن چهار نفر بر اثر حملات خمپاره ای گروههای مسلح به حرستا در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری اعلام کردند که بر اثر حملات خمپاره ای و راکتی از سوی گروههای تروریستی به منطقه مسکونی ضاحیه الاسد در شهر حرستا در حومه دمشق چهار کودک کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: گروههای مسلحی که در جوبر قرار دارند چهار راکت شلیک کردند که دو راکت به ضاحیه الاسد اصابت کرد که بر اثر آن ۴ کودک کشته و خساراتی به ساختمان های و اماکن تجاری وارد شد.

منابع سوری اعلام کردن: حملات خمپاره ای به محله القصاع و اطراف نمایشگاه قدیم فقط خسارات مادی برجای گذاشت.

گروههای مسلح مجددا منطقه کاهش تنش در غوطه شرقی را با حملات خمپاره ای به محله های مسکونی شهر دمشق نقض کردند و ارتش سوریه به آنها پاسخ داد و مواضع آنها را زیر آتش گرفت و منهدم کرد.

کد مطلب 4227261

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