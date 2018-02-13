ارتباط مستقیم شهردار منطقه۲۱ با شهروندان ورودی غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار این منطقه به همراه مدیر اداره بازرسی، معاونین خدمات شهری و محیط زیست، فنی و عمرانی و معماری و شهرسازی منطقه۲۱ با حضور در سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸ به درخواست های شهروندان ساکن در محدوده ورودی غربی پایتخت که بیشتر شامل موضوعات شهرسازی و خدمات شهری بود رسیدگی کردند.

گفتنی است، علاوه بر ملاقات های مردمی شهروندان با شهرداران مناطق ۲۲گانه که در روزهای دوشنبه هر هفته در مناطق برگزار می شود شهروندان می توانند درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت ۲۴ساعته از طریق راه های ارتباطی موجود سامانه۱۸۸۸ در رابطه با حوزه های مختلف عملکردی مدیریت شهری در سامانه مذکور مطرح و ثبت نموده و موارد مدنظرشان را پیگیری نمایند.

در جلسات ارتباط مستقیم سامانه۱۸۸۸ شهروندان با معاونین و شهرداران مناطق که از طریق تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهر و بنا بر برنامه زمان بندی معین به اطلاع عموم می رسد، شهروندان می توانند به صورت تلفنی و مستقیم با مدیران حاضر در جلسه گفت و گو کرده و درخواست هایشان را مطرح نمایند.

آموزش نکات ترافیکی به نونهالان غرب پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه۲۱ از برگزاری دوره های غیرمتمرکز آموزش ترافیکی ویژه نونهالان پیش دبستانی سرای محلات ۱۳گانه این منطقه با هدف نهادینه سازی رعایت قوانین و فرهنگ ترافیکی در بین این کودکان خبر داد.

غلامحسین سلمانی معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت: پارک آموزش ترافیک منطقه۲۱ در راستای ضرورت آموزش قوانین ترافیکی به نونهالان به عنوان سفیران ترافیکی و آینده سازان ایران اسلامی؛ اقدام به برگزاری دوره های غیرمتمرکز آموزش ترافیکی در پیش دبستانی سرای محلات ۱۳گانه واقع در نواحی ۳گانه این منطقه کرده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه۲۱ درخصوص اهمیت ویژه لزوم آموزش‌های ترافیکی به نونهالان؛ تاکید کرد: تحقیقات نشان داده‌ است که آموزش ترافیکی نونهالان در صورت همراه بودن با تمرین قوانین و مقررات آن، بسیار موثرتر واقع می‌شود که البته برای دستیابی به نتایج بهتر، این برنامه باید با انجام سایر امور مربوط به ایمنی ترافیک نظیر آموزش رانندگان، ساخت محل‌های ویژه رفت و آمد عابران پیاده و نظارت و کنترل و رعایت رفتارهای ایمن در رانندگی، مورد توجه قرار گیرد.

وی درخصوص برگزاری مرتب دوره های غیرمتمرکز آموزش ترافیکی در پیش دبستانی های سطح منطقه۲۱ افزود: این دوره های آموزشی به طور منظم و هفتگی در سرای محلات برگزار می شود که در هفته گذشته ۴۵نفر از نونهالان پیش دبستانی سرای محله یاس به صورت غیر متمرکز در این دوره های آموزشی شرکت کردند.

سلمانی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان هر دوره آموزشی، توسط آموزشگران پارک ترافیک منطقه۲۱ سوالاتی درقالب بازی های کودکانه از نونهالان پرسیده شده و به منظور تشویق به آنها هدایایی با طرح و فرم علائم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی اهدا می شود.