محورهای گفتگوهای هیأت جنبش حماس با مقامات قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «خلیل الحیه» عضو ارشد حماس سخنانی را در خصوص محورهای اصلی گفتگوهای هیأت این جنبش با مقامات مصری، مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: که هیأت بلندپایه حماس در جریان سفر به مصر، پرونده‎های مهمی از جمله مسئله قدس، تصمیمات ترامپ، آشتی ملی و بحران‌های پیش‌روی نوار غزه را با مسئولان مصری مورد بحث و گفتگو قرار داد.

حیه تاکید کرد که حماس برای گذر از مرحله دودستگی و اختلافات داخلی کارهای زیادی انجام داده است و ما به مسئولان مصری ابلاغ کردیم که از هیچ تلاشی برای موفقیت آشتیملی کوتاهی نمی‌کنیم.