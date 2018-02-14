تمام جاده های گلستان باز است/ مه گرفتگی مسیرهای کوهستانی

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح پنج درجمع خبرنگاران دررابطه با آخرین وضعیت راه و جاده های گلستان اظهار کرد: بارش هایی که در سطح استان گلستان تا این لحظه مشاهده شده بیشتر در نقاط دشت وجلگه بوده و در حال حاضر جاده های استان باز و تردد روان برقرار است.

وی افزود: با توجه به بارش باران و لغزندگی جاده ها بهتر است رانندگانی که در سطح جاده های گلستان تردد می کنند با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

مصدقی ادامه داد: در مناطق کوهستانی از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه شاهد بارش برف بودیم و طبق اطلاعیه سازمان هواشناسی ما از ظهر امروز انتظار بارش برف در مناطق کوهستانی را خواهیم داشت، ولی در حال حاضر طبق گزارش های دریافتی درمحور آزادشهر به سمت شاهرود (خوش ییلاق) مه غلیظی باعث کاهش دید افقی شده است، از این رو رانندگان باید در این محور احتیاط لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در محور رامیان به اولنگ و در محور درازنوی کردکوی هم مه غلیظی گزارش شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اظهار کرد: رانندگانی که قصد رفتن به سمنان از جاده توسکستان را دارند حتماتجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند و باتوجه به پدیده لغزندگی جاده با صبر و گذشت و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی ادامه داد: نیروهای راهداری هم در حال گشت زنی هستند و ترافیک عبوری را کنترل می کنند و همچنین در حال رفع آبگرفتگی در نقاط پر آب هستند.

مصدقی گفت: با شروع بارش برف عملیات شن و نمک پاشی و برف روبی با ۱۶۰ دستگاه ماشین آلاتی که برای این کار در نظر گرفته ایم آغاز می شود.