به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره امور اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه چند وظیفه مهم را بر عهده دارد که یکی از آن‌ها عبارت است از اجرای امینانه نیات واقفین.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۹۰ هزار موقوفه در کشور وجود دارد، گفت: ۸۰۷ نوع نیت واقف در خصوص حضرت زهرا(س) است و در کشور حدود ۳۵۶ موقوفه وجود دارد که در رابطه با روضه‌خوانی حضرت زهرا(س) است و ۵۲۲ موقوفه در رابطه با تعزیه‌داری حضرت فاطمه(س) و با تکرار نیت حدود ۹۶۹ موقوفه در رابطه با سوگواری حضرت زهرا(س) وجود دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه دومین وظیفه این سازمان را مدیرت امامزادگان و بقاع متبرکه دانست و افزود: در کشور ۸ هزار و ۵۱ بقعه و امامزاده داریم که مدیریت آن بر عهده اوقاف است که بر اساس سند چشم انداز سازمان باید این اماکن مقدس را به قطب‌های فرهنگی تبدیل کنیم؛ یکی از ظرفیت‌های رسیدن به قطب فرهنگی برگزاری مراسم‌ها و برنامه‌های بزرگداشت ائمه اطهار(ع) است.

وی سومین وظیفه مهم سازمان اوقاف را نشر معارف دینی برشمرد و تصریح کرد: این وظیفه را هم بر اساس قانون اوقاف و هم بر اساس نیت موقوفات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به این جهت در ایام فاطمیه در ۲ هزار و ۷۷۸ امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور سوگواری حضرت زهرا(س) را با عنوان سوگواره یاس نبوی برگزار می‌کنیم.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه مراسم سوگواره یاس نبوی متشکل از برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی است که به صورت تخصصی در کل کشور برنامه‌ریزی شده، گفت: یکی ازمهمترین سر فصل‌های این برنامه حضور روحانیون متخصص و مبلغ در عرصه ترویج و نشر سیره فاطمی است.

اعزام ۳ هزار و ۳۰۷ مبلغ دینی

وی ادامه داد: بر این اساس در کل کشور هزار و ۳۶۰ نفر از روحانیون آموزش دیده و متخصص از حوزه علمیه قم و هزار و ۹۴۷ نفر از مبلغین حوزه علمیه خراسان رضوی، اصفهان و استان‌های دیگر در برنامه حضور پیدا خواهند کرد که در مجموعه ۳ هزار و ۳۰۷ نفر اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه دومین برنامه یاس نبوی را تجمع سوگواران و عزاداران حضرت زهرا(س) در روز شهادت در آستان مقدس امامزادگان عنوان کرد و افزود: همایش رهروان یاس نبوی نیز دو ساعت قبل از اذان مغرب و عشا در روز شهادت حضرت زهرا(س) ویژه بانوان در ۵۳۰ بقعه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم شام غریبان حضرت فاطمه(س) به عنوان تجمع سادات در ۴۶۶ بقعه کل کشور، گفت: قرائت خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) و برگزاری مسابقه را در این ایام خواهیم داشت.

حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: در هزار و ۷۰۰ امامزاده نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه انقلابی‌ترین بانوی تاریخ برگزار می‌شود که حاوی تابلوهای محتوایی و گرافیکی است و در آن شخصیت و ولایتمداری و حمایت از امام و ولایت حضرت صدیقه طاهره(س) را با ادبیات زیبا ارائه خواهند داد.

برگزاری خیمه معرفت در ۵۱۵ امامزاده

وی ابراز داشت: برگزاری خیمه‌های معرفت در ۵۱۵ امامزاده یکی از برنامه‌های تخصصی سازمان اوقاف است که با حضور کارشناسان تبلیغی امور مشاوره، پاسخگویی به مسائل شرعی و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف، برنامه‌های آموزشی مبلغین، توزیع پوستر با تیراژ ۲۰ هزار در کشور از بیانات حضرت زهرا(س)، توزیع رایگان نرم‌افزارهای تلفن همراه برای یاس نبوی و خطبه فدک و نیز کلیپ‌های صوتی و تصویری ویژه شهادت این بانوی بزرگ را از دیگر اقدامات برشمرد.

وی افزود: همایش بزرگ مبلغین سوگواره یاس نبوی فردا پنج‌شنبه در مدرسه امام کاظم(ع) با حضور آیت الله سبحانی و حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف برگزار می‌شود.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه مسئله وحدت در این ایام به عنوان موضوع مهم در نظر گرفته شد و توصیه شده از موارد اختلاف برانگیز پرهیز شود، گفت: یکی از سرفصل‌های ما ایجاد موقوفات فاطمی است.

وی به برگزاری نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری اشاره کرد و افزود: یکی از کارهای فاخر و اثرگذاری که در ایام تعطیلات عید نوروز انجام می‌شود برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به زائرین و مسافران است که امسال نیز به صورت گسترده برگزار خواهد شد و در این جشنواره ایده‌های جدید و روش‌های نوین تبلیغی جمع‌آوری و بحث می‌شود.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به شبهات مطرح شده در فضای مجازی در مورد امامزادگان، گفت: بعد از انقلاب اسلامی غبار مظلومیت را از امامزادگان برداشته شد و دشمن از آن جهت که دریافته است این مکان‌های مقدس به محل‌های ترویج قرآن و عترت تبدیل شده‌اند لذا این‌گونه شبهات را مطرح می‌کنند و در اغتشاشات اخیر نیز به چندین امامزاده حمله شد.