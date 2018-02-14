به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، سرهنگ سید داود موسوی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر بیان داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق مواد محترقه و پیشگیری از فعالیت مجرمانه قاچاقچیان در رابطه با خرید، فروش و توزیع این مواد، مأموران در دو عملیات جداگانه موفق به کشف این تعداد مواد محترقه خطرناک و غیرمجاز شدند.

وی تاکید کرد که در این ارتباط دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

فرمانده انتظامی اردبیل در عین حال از جدیت و تلاش مضاعف پلیس در مسیر پیشگیری از آسیب ها و حوادث استفاده از مواد محترقه خبر داد.

موسوی متذکر شد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فروش، توزیع و قاچاق مواد محترقه است.