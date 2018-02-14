۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان ایلام احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استانداری ایلام؛ احمد کرمی در برنامه رادیویی ایلام و توسعه با اعلام این خبر گفت: از اصلی ترین اولویت های توسعه ی عمرانی در استان ایلام آبرسانی به اراضی کشاورزی است که می تواند اشتغال زایی بالایی را برای مردم نقاط مختلف استان به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: در دهه ی مبارک فجر و در سفر معاون اول رئیس جمهور آبرسانی و احیاء ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در جنوب استان افتتاح شد و ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در طرح سامانه گرمسیری نیز ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی احیاء می شود و در بخش تأمین آب هم از طریق ایستگاه های پمپاژ ۲۰ هزار هکتار دیگر آبرسانی می شود که در مجموع حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان جهت آبرسانی و احیاء در دستور کار دولت دوازدهم در استان ایلام قرار دارد.

این مسئول گازرسانی به روستاها و شهرهای استان را در دولت تدبیر و امید یکی از نقاط قوت در استان دانست و بیان داشت: از ۲۵ شهر استان به ۲۲ دو شهر گازرسانی صورت گرفته است و ۳ شهر باقی مانده نیز در ۶ ماهه ی اول سال ۹۷ گاز رسانی می شود و در حوزه گازرسای روستایی نیز بیش از ۷۰ درصد روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار شده اند.

معاون امور عمرانی استانداری گفت: بیش از ۱۵۰ هزار خانوار در استان از نعمت گاز برخوردارند.

احمد کرمی با اشاره به اولویت های عمرانی و محدودیتهای اعتباری خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت های اعتباری که وجود دارد باید اولویت های خود را در بحث پروژه های عمرانی مشخص کنیم که این اولویت ها شامل پروژه هایی است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی توسعه راه ها را از مهمترین اولویت های عمرانی استان دانست و افزود: در گذشته در خصوص توسعه بزرگراه ها پیشرفت های اندکی وجود داشت و در حال حاضر ما بیش از ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه در استان داریم و ۲۰۰ کیلومتر دیگر نیز در دستور کار داریم و در افق ۱۴۰۴ می بایست بیش از ۴۸۰ کیلومتر بزرگراه در استان ایجاد کنیم.

این مقام مسئول به راه های اصلی و فرعی استان نیز اشاره کرد و تصریح نمود: در بحث راه های اصلی و فرعی استان نیز برای بهسازی و توسعه آنها برنامه ریزی های لازم صورت خواهد گرفت.

