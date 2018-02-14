۱۹ پهنه معدنی کرمان برای اکتشاف واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسن زاده ظهر امروز در جلسه بررسی عملکرد پهنه های اکتشافی واگذار شده استان کرمان با اشاره به اینکه ۲۵ پهنه معدنی در استان را برای اکتشاف، پی جویی و شناسایی تعریف کردیم، اظهار داشت: ۱۹ مورد از ۲۵ پهنه معدنی برای اکتشاف واگذار شده است.

وی عنوان کرد: یک پهنه به دلیل اینکه در محدوده محیط زیست واقع شده و دو پهنه هم به دلیل نداشتن متقاضی آزاد شده در اشل واگذاری قرار داده نشده است.

حسن زاده با اشاره به اینکه ۹ مورد از ۱۹ پهنه واگذار شده، پایان عملیات اکتشاف و پی جویی را اعلام کرده اند، گفت: سایر پهنه ها نیز گزارشات خود را ارائه کرده اند که در مرحله نهاییِ بررسی است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه فعالیت های اکتشافی امیدوارکننده است، گفت: امیدواریم پس از صدور پروانه، اکتشافات تفصیلی و نیمه تفصیلی آغاز شود.