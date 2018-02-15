کشف یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار بخشعلی کامرانی صالح در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان با اشاره به اهمیت مقابله با این پدیده شوم گفت: پلیس استان با هرگونه قاچاق با جدیت مقابله می کند.

وی مبارزه با کالای قاچاق را از اولویت های مهم پلیس دانست و گفت: پلیس حافظ جان، مال و ناموس مردم است و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

سردار کامرانی صالح مبارزه با قاچاق کالا را یکی از موثرترین راه ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توسط نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: اقتصاد پنهان و قاچاق یکی از موانع بزرگ بر سر راه تولید و اشتغال است.

وی ادامه داد: از آنجایی که قاچاق کالا و ارز یک خطر بزرگ و جدی محسوب می شود مبارزه با آن در هر شرایط یک وظیفه واجب و بسیار مهم است.

فرمانده انتظامی استان همدان یکی از مهمترین آفت­ های ناشی از رونق داد و ستد کالاهای قاچاق در کشور را ایجاد رکود در حوزه تولید داخل دانست و افزود: برخورد با عوامل اصلی قاچاق کالا در جامعه باید در اولویت ماموریت ها قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به افزایش ۱۱۰ درصدی کشف پرونده های مهم در پلیس آگاهی استان گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۱۱ ماهه سال جاری در همدان کشف شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.