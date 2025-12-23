به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر سهشنبه در نشست کمیسیون مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه اظهار کرد: قاچاق کالا و ارز نهتنها به اقتصاد و اشتغال کشور آسیب میزند، بلکه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد و باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی در مسیر مقابله با قاچاق، نبود بازدارندگی مؤثر است، تصریح کرد: افزایش آمار پروندهها و جرایم، موفقیت محسوب نمیشود؛ بلکه زمانی میتوان از موفقیت سخن گفت که تخلفات کاهش یابد و پروندهای تشکیل نشود.
استاندار همدان فرهنگسازی را رکن اساسی در مبارزه با قاچاق دانست و افزود: همراهی افکار عمومی با سیاستها و برنامهها بسیار مهم است و بدون اقناع اجتماعی، بسیاری از تصمیمات اجرایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ از این رو آموزش، اطلاعرسانی و گفتوگوی عمومی باید در کنار برخوردهای قانونی مورد توجه قرار گیرد.
ملانوریشمسی تأکید کرد: در مواردی همچون قاچاق سوخت یا آرد از یک واحد خاص، برخورد باید بهگونهای باشد که اثر بازدارنده داشته و برای سایر افراد نیز درس عبرت شود.
وی با اشاره به خسارتهای قاچاق برای تولیدکنندگان داخلی بهویژه در حوزه پوشاک و فرش دستباف، گفت: قاچاق بازار تولیدکننده زحمتکش را نابود میکند و در حالی که تولیدکننده حتی توان خرید محصول خود را ندارد، واسطهگری و قاچاق موجب افزایش چندبرابری قیمتها میشود.
استاندار همدان با بیان اینکه این استان مرزی نیست اما درگیر مسئله قاچاق است، خاطرنشان کرد: قاچاق محدود به استانهای مرزی نیست و هر استان باید با تصمیمات بومی و متناسب، برای کاهش و ریشهکنی این پدیده برنامهریزی کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و دستگاههای نظارتی اظهار کرد: مأموران مقابله با قاچاق جان خود را در این مسیر به خطر میاندازند و وظیفه ما اصلاح سیاستها و افزایش بازدارندگی است تا انگیزه قاچاق از بین رفته و منابع کشور در مسیر حمایت از تولید داخلی و توسعه پایدار هزینه شود.
نظر شما