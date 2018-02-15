پایان ۱۷ هفته شکست ناپذیری فولاد/گلزن فولاد در بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را تیم پیکان با نتیجه دو بر یک به سود خاتمه داد.

* گل‌های این بازی را میلاد بدرقه (۲+۴۵) برای فولاد و مهدی شیری (۵۳) و مرتضی آقاخان (۸۹) برای پیکان به ثمر رساندند.

* فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: حامد لک، فرزاد جعفری، عبدالله کرمی، میلاد بدرقه (۶۸- صابر حردانی)، پیمان شیرزادی، سینا مریدی، احمد عبدالله زاده (۵۹- علی‌اصغر عاشوری)، فرشاد سالاروند، عبدالله ناصری (۶۰- مجتبی حقدوست)، رحیم زهیوی و حسن بیت سعید بازی کرد.

* پیکان تهران نیز در این بازی با ترکیب: سید پیام نیازمند، علی حمودی، حجت حق‌وردی، سجاد مشکل‌پور، آرمان قاسمی، ماهان رحمانی، شاهین ثاقبی (۸۰- محمد خدابنده‌لو)، مهدی شیری، مهدی مؤمنی (۲+۹۰- امیرحسین صادقی)، امیرحسین کریمی و فراز امامعلی (۸۸- مرتضی آقاخان) در برابر حریف صف‌آرایی کرد.

* فولاد خوزستان در غیاب ایوب والی محروم از میلاد بدرقه در خط دفاعی استفاده می‌کرد و احمد عبدالله زاده هافبک ملی‌پوش سرخ‌پوشان جایگزین فرشاد جانفزا شده بود تا فولادی‌ها با دو تغییر نسبت به بازی قبلی وارد میدان شوند.

تیم پیکان تهران نیز در غیاب بازیکنان محروم و مصدومی چون محمدصادق بارانی، کنت ایکه چوکو، امیر روستایی، افرانگ دافه، ابوالفضل ابراهیمی و مهران موسوی از بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای بهره می‌برد و طی ۱۵ دقیقه نخست با استفاده از همین نیروی جوانی به تیم میزبان فشار وارد کرد و صاحب دو موقعیت مسلم گلزنی شد که هیچ‌کدام ثمری نداشت.

* فولاد خوزستان با این شکست ۳۸ امتیازی باقی ماند و پیکان تهران ۳۵ امتیازی شد.

آخرین باخت فولاد، مقابل همین پیکان بود؛ یعنی ۱۷ هفته شکست ناپذیری که البته اغلب بازی‌ها با تساوی خاتمه یافته بود. آخرین پیروزی پیکان نیز در هفته یازدهم و برابر سپاهان بود و نتیجه امروز، دو طلسم بزرگ لیگ هفدهم را شکست.

* تماشای این مسابقه از سوی باشگاه فولاد خوزستان رایگان اعلام شده بود و هواداران بدون خریداری بلیت وارد استادیوم غدیر می‌شدند.

* بارندگی روز گذشته شهرستان اهواز روی زمین چمن ورزشگاه غدیر تأثیرگذاشته بود.

* هواداران فولاد خوزستان از ابتدای مسابقه به تشویق تیم خودی می‌پرداختند و به سرخ‌پوشان روحیه می‌دادند.

* عبدالله کرمی مدافع جنگنده فولاد خوزستان بازوبند کاپیتانی تیمش در این بازی را به بازو بسته بود.

* اسکوربورد ورزشگاه غدیر اهواز در این بازی هم خاموش بود.

* رحیم زهیوی، احمد عبدالله زاده و پیمان شیرزادی قبل از آغاز مسابقه از مجید جلالی رخصت گرفتند. علی حمودی بازیکن خوزستانی تیم پیکان تهران هم نزد سیروس پورموسوی رفت.

* امید خالدی مدافع خوزستانی تیم سایپا تهران در ورزشگاه حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا می‌کرد.

* بازیکنان فولاد خوزستان در دقیقه ۲۵ به دلیل عدم اعلام یک ضربه کرنر به سود این تیم اعتراض کردند. بازیکنان پیکان هم در دقیقه ۴۲ نسبت به اعلام آفساید مهاجم این تیم معترض بودند.

* در دقیقه ۵۲ که فولاد با یک گل پیش بود، هنگامی که حامد لک روی زمین افتاد، یاران پیکان به این موضوع معترض شدند.

* تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم غدیر اهواز از سوی بلندگوی این ورزشگاه ۲۵۰۰ نفر اعلام شد.

* میلاد بدرقه مدافع فولاد خوزستان و شاهین ثاقبی در اواسط نیمه دوم برخورد سختی با هم داشتند. ثاقبی در این صحنه دچار شکستگی از ناحیه‌ی سر شده و بدرقه نیز از ناحیه بینی دچار خونریزی و به بیمارستان منتقل شد. بدرقه بعد از مصدومیت از ترکیب تیمش بیرون رفت و شاهین ثاقبی هم پس از دقایقی تعویض شد.

* گروهی از هواداران فولاد خوزستان از دقیقه ۸۵ که بازی با تساوی پیش می‌رفت، در حال ترک ورزشگاه بودند.

* گل دوم تیم پیکان تهران باعث اعتراض هواداران فولاد خوزستان به نحوه بازی یاران این تیم شد.

* مجید جلالی پس از پایان بازی به سمت تماشاگران فولادی رفت که مورد تشویق قرار گرفت.