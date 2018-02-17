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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

رئیس جمهور کره جنوبی:

امیدوارم اقداماتم موجب بهبود روابط پیونگ یانگ-واشنگتن شود

امیدوارم اقداماتم موجب بهبود روابط پیونگ یانگ-واشنگتن شود

رئیس جمهور کره جنوبی در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که اقدامات وی در المپیک زمستانی و سفر هیات عالی رتبه از کره شمالی به این کشور منجر به بهبود روابط میان پیونگ یانگ و واشنگتن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی گفت: امیدوارم اقدامات انجام گرفته برای تشویق کره شمالی و حضور نمایندگان این کشور در کره جنوبی منجر به بهبود روابط پیونگ یانگ با واشنگتن و همچنین از بین رفتن تهدید بمب های اتمی کره شمالی شود.

در یک ماه اخیر روابط کره شمالی و جنوبی بهبود نسبی یافته و هیاتی عالی رتبه به ریاست خواهر رهبر کره شمالی، ورزشکاران این کشور را در بازی های المپیک زمستانی که در کره جنوبی در حال برگزاری است هدایت کرد.

در زمان حضور خواهر کیم جونگ اون در کره جنوبی، وی نامه ای را که حاوی دعوت رسمی از مون جائه این برای سفر به پیونگ یانگ بود به رئیس جمهور کره جنوبی تقدیم کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، مون جائه این در اظهارات امروز خود حاضر نشده به این پرسش پاسخ بدهد که چه پیش شرط هایی برای قبول دعوت کیم جونگ اون و سفر به کره شمالی دارد.

رئیس جمهور کره جنوبی در ادامه گفت: هنوز زود است در مورد زمان و یا امکان برگزاری برگزاری نشست با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی صحبت کرد.

کد مطلب 4230050
عبدالحمید بیاتی

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