به گزارش خبرگزاری هر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی پارچه و لباس کودک و نوجوان، عصر جمعه ۲۷ بهمن ۹۶ با حضور حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مینو پدرام، دبیر جشنواره و جمع کثیری از طراحان و تولیدکنندگان این عرصه در سالن همایش های مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برگزار شد.

حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی پارچه و لباس کودک و نوجوان، ضمن تقدیر از هنرمندان و برگزارگنندگان این رویداد بیان کرد: شاید تصور این باشد که چون ما یک دستگاه دولتی هستیم پس از عهده انجام هر کار بر می‌آییم اما واقعیت آن است که با پول و امکانات دولتی نمی توان تمام شرایط را برای رقم زدن رویدادی فراهم کرد و اراده، پشتوانه اصلی جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان بود.

او تصریح کرد: شاید تا پیش از این گام‌های بسیاری برای حوزه کودک و نوجوان در عرصه مد و لباس برداشته شده بود اما نتیجه عملیاتی چنانی نداشت و البته شاید بازار هم اجازه تبدیل فکر هنرمندان به محصول را نمی داد.

قبادی در ادامه با اشاره به اینکه لازم است فکر و اندیشه هنرمندان مطابق با نیاز جامعه باشد اظهار داشت: هنرمنادان عرصه مد و لباس باید بر فکر و اندیشه خود اصرار کنند و معتقدیم تحولات حوزه مد و لباس باید از مسیر صاحبان فکر و اندیشه رقم خورد.

او افزود: من به عنوان مسئول حوزه مد و لباس کشور، تقاضای کار بازاری ندارم؛ شما طراحان لباس در خلاقیت، فکر و اندیشه خود اصرار کنید اما بازار و نگاه تجاری را از دست ندهید.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: باید رفتار فرهنگی و هنری را از نگاه تجاری درعرصه لباس کودک و نوجوان تفکیک کرد و این تصوری اشتباه است که اگر نگاه فرهنگی و هنری به مقوله مد و لباس داشته باشند بازار را از دست خواهند داد.

قبادی در خاتمه گفت: ما با ایرانی کردن لباس‌هایمان، حس هویت و باور ملی را ارتقا می دهیم و در خلق ایستادگی، قدرت و تمام خوبی ها، نقش جدی در میان کودکانمان ایفا می‌کنیم.