کاهش قیمت سکه در بازار/تداوم افت نرخ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی کاهش یافت که دلار نیز روند افت قیمت را ادامه داد. بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز پنجشنبه یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داشت.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان داد و ستد شد. در عین حال، نیم سکه بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان اُفت نسبت به روز پنجشنبه ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی با ۴ هزار تومان کاهش ۴۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی با یک هزار و ۵۰۰ تومان رشد در مدت مشابه ۳۱۲ هزار تومان به فروش رفت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز با ۳۰ تومان کاهش ۱۴۹ هزار و ۳۷۰ تومان ارزشگذاری شده بود. صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۱۹ تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۴ هزار و ۷۲۵ تومان فروختند. امروز همچنین هر یورو بدون تغییر قیمت ۶ هزار و ۹۷ تومان و هر پوند ۶ هزار و ۸۸۰ تومان داد و ستد شد.