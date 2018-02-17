به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه پرداز نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی، با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی» حجت الاسلام هادی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و منتقدان آن حجت الاسلام علیرضا آل بویه عضو انجمن کلام اسلامی حوزه و محمد فتحعلی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند.

داوران این نشست هم محسن جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و حجت الاسلام علی شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند.

نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی» شنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه به نشانی: قم، بلوار جمهوری،کوچه ۲، ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.