  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

عصر امروز؛

نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی» برگزار می‌شود

نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی» برگزار می‌شود

نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی، با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی» شنبه ۲۸ بهمن ماه در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه پرداز نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی، با نگاهی به نظریه حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی» حجت الاسلام هادی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و منتقدان آن حجت الاسلام علیرضا آل بویه عضو انجمن کلام اسلامی حوزه و محمد فتحعلی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند.

داوران این نشست هم محسن جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و حجت الاسلام علی شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند.

نشست «نظریه چتری ارزش اخلاقی» شنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه به نشانی: قم، بلوار جمهوری،کوچه ۲، ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.

کد مطلب 4230134
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها