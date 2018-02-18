کیادربندسری در مارپیچ بزرگ به رتبه پنجاه و هشتم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی محمد کیادربندسری نماینده اسکی آلپاین ایران در مانش نخست مارپیچ بزرگ با رکورد ۱:۱۹.۱۱ در رده ۶۳ قرار گرفت و به مانش دوم راه پیدا کرد. این در حالی بود که بیش از ۲۰ اسکی باز موفق نشدند حتی به خط پایان برسند.

در پایان مانش دوم مارپیچ بزرگ نیز کیادربندسری با رکورد ۲:۳۷.۷۲ در میان ۷۵ اسکی باز در رتبه ۵۸ قرار گرفت. در مجموع بیش از ۳۰ اسکی باز موفق نشدند به خط پایانی برسند و نماینده ایران علیرغم تدارک نامناسب برای این رویداد با شایستگی تعادل خود را تا خط پایان حفظ کرد.

بیست و سومین دوره رقابتهای المپیک زمستانی از ۲۰ بهمن به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز شد و تا ششم اسفند ادامه دارد. ایران با چهار نماینده در این ریداد شرکت کرده است.