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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۴

در ادامه بررسی لایحه بودجه صورت گرفت؛

اختصاص ۲۶ هزار میلیاردتومان به طرح‌های عمرانی دانشگاهها در سال ۹۷

اختصاص ۲۶ هزار میلیاردتومان به طرح‌های عمرانی دانشگاهها در سال ۹۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دانشگاهها در سال ۹۷ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با اختصاص مبالغی به طرح‌های طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی دانشگاهها و پارک‌های علم و فناوری و نیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها در سال آینده موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه و مطابق بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه، به شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین مطابق بند (ب) دولت مجاز شد در سال آینده «تا مبلغ دویست و شصت‌هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.»

نمایندگان همچنین در بند (ج) تکلیف اوراق فروش نرفته موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مشخص کردند؛ بر این اساس، اوراق مذکور «در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.»

کد مطلب 4230511

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