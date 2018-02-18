به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با اختصاص مبالغی به طرحهای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری و نیز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها در سال آینده موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه و مطابق بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه، به شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین مطابق بند (ب) دولت مجاز شد در سال آینده «تا مبلغ دویست و شصتهزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت است.»
نمایندگان همچنین در بند (ج) تکلیف اوراق فروش نرفته موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مشخص کردند؛ بر این اساس، اوراق مذکور «در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.»
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