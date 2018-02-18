«پپ گواردیولا» به دنبال رکوردی تازه در لیگ جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی روزهای خوبی را می‏‌گذراند و در حال رکوردشکنی است. این بار اما با قدرت پیش می‏‌رود و به دنبال برنده شدن در همه ۴ تورنمنتی است که در آن حضور دارد.

هیچ تیمی تا به حال نتوانسته در لیگ جزیره برنده لیگ، جام حذفی، لیگ کاپ و لیگ قهرمانان شود در یک فصل شود. اما سیتی بعد از فصل ۱۷-۲۰۱۶ که در آن جامی نبرد در همه این تورنمنت‌ها حضور دارد و شانس برنده شدنش هم خوب است.

گواردیولا پیش از این گفته بود: بردن ۴ جام؟ نه، غیرممکن است، این اتفاق نخواهد افتاد. ما امتیاز از دست خواهیم داد و بازی‎هایی را خواهیم باخت. اما من به این که چند جام می‏ بریم فکر نمی‎کنم.

هرچند تا اینجای کار که سیتی تیمی شکست‎ناپذیر بوده و چیزهایی که سرمربی آن را غیرممکن توصیف کرده می‎توانند ممکن باشند.

سیتی به دنبال غلبه بر همسایه پر سر و صدایش، منچستریونایتد است و توانسته در این فصل بردهای زیادی هم در راستای رسیدن به این هدف به دست آورد. این تیم در ۲۷ بازی تنها ۹ امتیاز از دست داده و در جدول رده‎بندی لیگ جزیره ۱۶ امتیاز بیشتر از منچستریونایتد دارد. این تیم همچنین در لیگ ۷۹ گل زده که آماری فوق‎العاده به حساب می‎آید.