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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

«پپ گواردیولا» به دنبال رکوردی تازه در لیگ جزیره

«پپ گواردیولا» به دنبال رکوردی تازه در لیگ جزیره

پپ گواردیولا سرمربی منچسترسیتی که در این فصل و تا اینجای کار عملکردی فوق‌العاده داشته در تلاش برای رسیدن به رکوردی است که تا به حال تیمی به آن دست نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی روزهای خوبی را می‏‌گذراند و در حال رکوردشکنی است. این بار اما با قدرت پیش می‏‌رود و به دنبال برنده شدن در همه ۴ تورنمنتی است که در آن حضور دارد.

هیچ تیمی تا به حال نتوانسته در لیگ جزیره برنده لیگ، جام حذفی، لیگ کاپ و لیگ قهرمانان شود در یک فصل شود. اما سیتی بعد از فصل ۱۷-۲۰۱۶ که در آن جامی نبرد در همه این تورنمنت‌ها حضور دارد و شانس برنده شدنش هم خوب است.

گواردیولا پیش از این گفته بود: بردن ۴ جام؟ نه، غیرممکن است، این اتفاق نخواهد افتاد. ما امتیاز از دست خواهیم داد و بازی‎هایی را خواهیم باخت. اما من به این که چند جام می‏ بریم فکر نمی‎کنم.

هرچند تا اینجای کار که سیتی تیمی شکست‎ناپذیر بوده و چیزهایی که سرمربی آن را غیرممکن توصیف کرده می‎توانند ممکن باشند.

سیتی به دنبال غلبه بر همسایه پر سر و صدایش، منچستریونایتد است و توانسته در این فصل بردهای زیادی هم در راستای رسیدن به این هدف به دست آورد. این تیم در ۲۷ بازی تنها ۹ امتیاز از دست داده و در جدول رده‎بندی لیگ جزیره ۱۶ امتیاز بیشتر از منچستریونایتد دارد. این تیم همچنین در لیگ ۷۹ گل زده که آماری فوق‎العاده به حساب می‎آید.

کد مطلب 4230782

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