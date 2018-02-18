محل حادثه هواپیما نامشخص است/احتمال سقوط هواپیما در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی در خصوص حادثه هواپیما با اشاره به بررسی مناطق کهنگان و بیده که در دامنه کوه قرار دارند، اظهار کرد: این دو منطقه از طریق دهیار و اهالی روستاها و تیم ها بررسی شده است، اما متاسفانه در این منطقه آثاری از هواپیمای سقوط کرده مشاهده نشد.

وی گفت: در اقدام بعدی تیم هایی از شهرستان های دیگر به محل حادثه اعزام می شوند که در حال حاضر این تیم ها در راه هستند.

معاون هلال احمر اصفهان ادامه داد: پیش بینی می شود که این هواپیما در ارتفاعات سقوط کرده است و با تقسیم کار بین تیم ها عملیات جستجو آغاز می شود.

کریمی با اشاره به اعزام بالگرد از اصفهان و شیراز گفت: متاسفانه به دلیل شرایط جوی امکان استفاده از بالگرد وجود ندارد.

وی گفت: باید با اعزام تیم ها و ورود تیم های عملیاتی از اصفهان و سایر استان ها عملیات جستجو آغاز شود تا بتوانیم محل سقوط را پیدا کرده و اقدامات لازم در خصوص مسافران این هواپیما را انجام دهیم.

معاون هلال احمر اصفهان تصریح کرد: یافتن محل سقوط با توجه به شرایط جوی و کوه پادنا که محلی صعب العبور است ساعت ها زمان می برد.

وی یادآور شد: منطقه سقوط هواپیما فوق العاده وسیع است ضمن اینکه کوه ها پوشیده از برف و هوا مه آلود است و شرایط جستجو دشوار است.

کریمی گفت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم و به محض ورود تیم ها با تقسیم کار اقدام به جستجو می کنیم.