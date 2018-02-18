جزئیات سقوط هواپیما/ منطقه احتمالی سقوط هواپیما مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر هواپیمای ای تی آر ۷۲ – ۵۰۰ متعلق به هواپیمایی آسمان صبح امروز از صفحه رادار خارج شد. این هواپیما که ساعت ۸:۵۴ دقیقه از تهران عازم یاسوج شده بود از ساعتی پیش از رادار خارج شد. گفته می شود این پرواز دست کم ۶۵ مسافر داشته است. عمر این هواپیمای ای تی آر هواپیمایی آسمان بیش از ۲۰ سال بود.

۲۳:۰۱/ منطقه احتمالی سقوط هواپیما مشخص شد

علی عابدزاد دقایقی قبل در گفتگوی زنده با برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره آخرین اخبار در خصوص عملیات جستجوی هواپیمای سانحه دیده در سمیرم گفت: با توجه به مطالعات فنی و بررسی های میدانی تا حدودی موقعیت وقوع حادثه و سقوط هواپیما مشخص شده است اما نمی‌توان با قطعیت این موضوع را اعلام کرد.

۲۱:۱۵/ معاون وزیر راه از حضور امدادگران در منطقه خبر داد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آخرین وضعیت عملیات امداد و نجات گفت: تیم تجسس و نجات به همراه کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری به سمت منطقه سانحه اعزام شدند که طی ساعات آینده به منطقه خواهند رسید. امیدواریم فردا با مساعد شدن شرایط جوی بتوانیم با استفاده از بالگرد و پهپاد، عملیات جستجو و نجات را ادامه دهیم.

۲۰:۴۵/ توقف عملیات جستجو به علت برودت هوا

محمد حسین نصرتی فرماندار سمیرم گفت: به هیچ عنوان امکان جستجوی هواپیمای سانحه دیده در شب وجود ندارد. هرچند جستجوگران به ادامه جستجو تمایل دارند، اما تصمیم برآن شده که عملیات از ابتدای صبح فردا به صورت زمینی و با بالگرد در صورت بهبود شرایط آب و هوایی ادامه یابد.

۱۹:۵۷/ اعلام سه روز عزای عمومی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کهگیلویه و بویراحمد به علت سانحه سقوط هواپیمای تهران به یاسوج سه روز در استان عزای عمومی اعلام کردند.

۱۹:۳۹/ جلسه ستاد بحران بدون مصوبه پایان یافت

آنگونه که خبرنگار شبکه خبر از جلسه ستاد بحران در کهکلویه و بویر احمد خبر داد، این جلسه بدون مصوبه دقایقی قبل به کار خود پایان داد. بنا بر اعلام شبکه خبر، تا این لحظه هیچ یک از مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، در این استان حضور نیافته‌اند.

۱۹:۰۲/اعزام ۴۵ تیم امداد و نجات به محل سانحه

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اعزام ۴۵ تیم امداد و نجات با تجهیزات کامل به منطقه وقوع سانحه سقوط هوایپیما گفت: به دلیل شرایط بد جوی، مه غلیظ و بارش برف امکان انجام عملیات هوایی توسط بالگرد وجود ندارد؛ امیدواریم با بهتر شدن شرایط جوی امکان انجام عملیات جستجو توسط بالگرد فراهم شود.

وی گفت: نیروهای تجسس و نجات از استان های همجوار در حالت آماده باش هستند تا در صورت نیاز به منطقه اعزام شوند.

۱۸:۱۷/عملیات امداد و نجات در شب ادامه می یابد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: عملیات جست وجو در شب ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه به دلیل کاهش دید احتمال دارد تجسس به شکل زمینی ادامه یابد.

۱۸:۱۳/روابط عمومی آسمان: یکی از مسافران از پرواز جامانده است

شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد: یکی از مسافران پرواز تهران - یاسوج، از پرواز جا ماند و تعداد کشته های حادثه سقوط امروز هواپیما، ۶۵ نفر است.

همچنین بنا بر اطلاعات واصله، هنوز اثری از هواپیما در دامنه کوه بروکلی یافت نشد. گزارش های حاکی است منطقه کوهستانی بیژن تا آخرین نقطه و تا کوه بروکلی جست وجو شده که در دامنه‌ها اثری از هواپیما پیدا نشده و احتمال سقوط در ارتفاعات قوت گرفته است.

۱۸:۱۰/محور اصفهان- سمیرم- یاسوج موقتا مسدود شد

پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: محور اصفهان- سمیرم- یاسوج و بالعکس در استان‌های اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد به دلیل جلوگیری از تردد غیرضروری جهت تسهیل درعملیات امداد و نجات (سقوط هواپیما) تا اطلاع بعدی محدودیت ترافیکی در محور فوق اجرا شد.

اخباری که از زمان وقوع این سانحه(۸:۵۴ صبح) تا ۱۸ در خبرگزاری مهر منتشر شده، به شرح زیر است:

تصویری از کاپیتان ای تی آر

محل سقوط احتمالی شناسایی شد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از اعزام یک فروند بالگرد به محل سقوط خبر داد و گفت به دلیل کوهستانی بودن مسیر، امکان اعزام خودروی اورژانس وجود ندارد.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از تشکیل ستاد بحران در فرودگاه یاسوج خبر داد و اعلام کرد این فرودگاه در آماده باش کامل به سر می برد.

فرماندار سمیرم گفته هواپیمای مسافربری تهران _ یاسوج در کوه های پادنا سقوط کرد.

وی افزوده است: به دلیل مه آلود بودن هوا، اورژانس هوایی استان قادر به فرود نشد و هم اکنون با خودرو درحال اعزام به محل هستند

گفتنی است هواپیمای سقوط کرده متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان است و جزء ای تی آرهای ملخ دار تازه خریداری شده ایران ایر محسوب نمی شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی: جزئیاتی از محل سقوط نداریم

جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری دقایقی قبل در گفت وگو با شبکه خبر اعلام کرد: پرواز تهران ـ یاسوج هواپیمایی آسمان ۸:۵۴ از مهرآباد به سمت یاسوج پرواز کرد که دقایقی بعد از آن مرکز کنترل فضای کشور اعلام کرد آن را در صفحه رادار ندارد.



وی افزود: در حال حاضر جزئیات دیگری در دست نیست و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاع رسانی خواهد شد.

لاشه هنوز رویت نشده است

مدیر هماهنگی و کنترل عملیات هلال احمر گفت: هنوز لاشه هواپیما از سوی مردم یا نیروهای امدادی رویت نشده است.

رئیس فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: هواپیمای مسافربری تهران _یاسوج در کوه های پادنا سقوط کرد. به دلیل مه آلود بودن هوا اورژانس هوایی استان قادر به فرود نشد و هم اکنون با خودرو درحال اعزام به محل هستند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز اعلام کرد: تیم واکنش سریع سازمان اورژانس کشور با یک فروند بالگرد خود جهت امدادرسانی و ارزیابی در آسمان اصفهان به پرواز درآمدند. با توجه به کوهستانی بودن منطقه امکان اعزام آمبولانس وجود ندارد و اخبار تکمیلی در این خصوص اعلام می‌شود.

تشکیل جلسه کمیته بحران در سازمان هواپیمایی

جعفرزاده با تایید سقوط هواپیما در حوالی سمیرم اعلام کرد: جلسه کمیته بحران سقوط ای تی آر آسمان در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شده است.

یک مقام مسئول شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد: هواپیمای ATR۷۲ به کاپیتانی حجت فولاد، در وضعیت بد جوی به کوه دنا برخورد کرده است. رسیدن به لاشه هواپیما بسیار سخت است.

کاپیتان حجت الله فولاد خلبان باتجربه پرواز آسمان یک بار دیگر در پرواز یاسوج به تهران در سال ١٣٩٢ با از کار افتادن موتور شماره٢ هواپیمای ATR۷۲، در شرایط اضطراری قرار گرفته بود اما توانست هواپیما را به سلامت در فرودگاه یاسوج به زمین بنشاند.

همه سرنشینان جان باخته اند

طباطبایی مدیر روابط عمومی شرکت آسمان اعلام کرد: هواپیمای ATR مدل ۷۲ بود که حدود ۸ و ۵۲ دقیقه از رادار خارج شد و بعد از جست وجو در منطقه متوجه شدیم که این هواپیما در ۱۴ مایلی یاسوج به کوه دنا برخورد کرده است. این هواپیما ۶۰ مسافر داشته که ۵۹ بزرگسال و ۱ کودک داشته است که ۲ خلبان ۲ مهماندار و ۲ نفر کادر امنیت پرواز داشته است که متاسفانه همه سرنشینان جان باخته اند.

اعزام نیروی زمینی امداد به منطقه

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت وگو با شبکه خبر اعلام کرد نیروهای امدادی اورژانس در آماده باش کامل هستند و در حال اعزام زمینی به منطقه هستیم. از اورژانس استان های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد درخواست همکاری کرده ایم.

پورانفرد گفت: هنوز چیزی رؤیت نشده است مسیر حادثه تا سمیرم بیش از ۱۲۰ کیلومتر است که نیروهای زمینی اورژانس تا کنون ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از راه را طی کرده اند.

۱۲:۴۳/ محل سقوط هواپیما نامشخص است/احتمال سقوط هواپیما در ارتفاعات

معاون هلال احمر اصفهان با اشاره به وسعت منطقه ای که هواپیما در آن سقوط کرده است، گفت: جستجو برای یافتن محل سقوط هواپیما ادامه دارد.

۱۲:۵۰/سفر مقامات با هواپیمای VIP ماهان به محل حادثه

یک مقام مسئول در شرکت هواپیمایی ماهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع سانحه سقوط هواپیمای ای تی آر با ۶۶ سرنشین صبح امروز در حوالی سمیرم پس از برخورد با کوه دنا گفت: از سوی مسئولان درخواست پرواز VIP با هواپیمای ماهان شده است که قرار است این هواپیما برای بررسی سانحه به محل سقوط هواپیما پرواز کند.

به گفته این مقام مسئول در هواپیمایی ماهان، این هواپیما در حال آماده سازی است و تا یکی، دو ساعت دیگر پرواز انجام خواهد شد.

وی افزود: اعلام شده است با توجه به شرایط نامساعد جوی در اصفهان، به احتمال فراوان این هواپیما در شیراز فرود خواهد کرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: اسامی مسئولانی که قرار است با این هواپیما به شیراز سفر کنند اعلام نشده است.

۱۲:۵۷/ اورژانس هوایی یاسوج محل سقوط را حوالی روستای بیده اعلام کرد

اورژانس هوایی یاسوج بعد از دو بار پرواز محل سقوط هواپیمای آسمان را در نزدیکی روستای بیده از توابع بخش پادنا در شهرستان سمیرم اعلام کرد.

۱۲:۵۷/ اعزام ۱۱ تیم امدادی هلال احمر به پادنا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۱۱ تیم امدادی و ۱۱ خودروی امداد و نجات این جمعیت به منطقه وقوع حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج در شهرستان سمیرم خبر داد.

۱۳:۱۰/ اثری از لاشه نیست/جستجو ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی مسئول تیم اعزامی هلال احمر استان اصفهان درباره محل احتمالی سقوط هواپیمای ATR آسمان در گفتگو با شبکه خبر گفت: اثری از لاشه هواپیما در منطقه یافت نشد و با توجه به اینکه طی روزهای جاری و آینده بارش برف باران در منطقه دنا پیش بینی شده است و نیز با توجه به وضعیت بد جوی امکان اعزام هلی کوپتر به محل وقوع سانحه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مناطق مورد نظر را تقسیم کرده ایم و تیم های جستجو از استان های همجوار اعزام شده اند، اظهارداشت: با توجه به اینکه هنوز محل حادثه یافت نشده است نمی توان سقوط هواپیما را اعلام کرد.

کریمی از اعزام پهباد از هلال احمر اصفهان به محل احتمالی وقوع سانحه خبر داد و گفت از هر امکاناتی که در استان و کشور وجود دارد برای یافتن محل حادثه استفاده خواهیم کرد.

معاون آخوندی: هواپیمای ناپدید شده ساخت ۱۹۹۳ بود

۱۳:۱۰/ تا جعبه سیاه پیدا نشود، علت حادثه مشخص نمی شود/تشکیل ستاد بحران در ۴ استان

همچنین علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگوی زنده با شبکه خبر با تاکید بر اینکه هواپیمای ناپدید شده از مدل ATR۷۲۶۰۰ و سال ساخت آن مربوط به اواخر ۱۹۹۳ است، گفت: در حال حاضر از این مدل هواپیما در خطوط هواپیمایی دنیا استفاده شده ضمن اینکه دستگاه ناوبری که بر روی این هواپیما نصب شده بود کاملاً مدرن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از یافتن جعبه سیاه هواپیما آن را بررسی کرده تا علت حادثه را دریابیم.

وی تاکید کرد: نمی توان گفت هواپیمای ناپدید شده فرسوده بوده است.

وی گفت: ستاد بحران برای پیگیری حادثه، در ۴ استان تشکیل شده است.

۱۳:۲۰/ فرود اضطراری یک پرواز دیگر آسمان

یک هواپیمای دیگر شرکت آسمان به دلیل شرایط جوی فرود اضطراری کرد به گفته مدیر فرودگاه ایلام پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر مشهد - ایلام امروز به علت شرایط نامساعد جوی در فرودگاه ایلام در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشست.

۱۳:۴۰/شرکت آسمان: فوت تمام سرنشینان را تایید نهایی نمی‌کنیم

مدیر روابط عمومی شرکت آسمان در گفتگویی گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه هنوز امکان دسترسی ما به محل سقوط هواپیما مشخص نیست و از این رو نمی‌توان به طور دقیق و قطعی خبر مرگ تمام سرنشینان این هواپیما را تایید کرد

وی افزود: صحبت‌هایی که ما مطرح کردیم مربوط به اظهارات برخی شاهدان عینی است و تا زمانی که تیم امداد در محل حادثه حاضر نشود نمی‌توان به طور دقیق از سرنوشت مسافران این پرواز سخن گفت.

۱۳:۱۳/ اعزام پهپاد به محل حادثه

رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم از اعزام پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج در منطقه پادنای سمیرم در جنوب اصفهان خبر داده است.

نورمحمد موسوی گفت: به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان ارسال بالگرد به منطقه وجود ندارد و قرار است بزودی پهپاد به منطقه ارسال شود.

۱۳:۱۶/ پیگیری قضایی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: به عنوان مدعی العموم و در مقام پیگیری حقوق عامه ماجرای تلخ و تاسف بار سقوط هواپیما را پیگیری می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستور بررسی ویژه سقوط هواپیما تهران - یاسوج صادر شد.

رییس جمهور در پیامی سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز شد ، تسلیت گفت.

۱۳:۵۴/ رئیس جمهور حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفت

رییس جمهور در پیامی سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز شد ، تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز ما شد، باعث تأثر فراوان گردید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده‏های داغدیده، این مصیبت را به ملت ایران تسلیت می گویم و از درگاه ایزدمنّان برای جان باختگان این حادثه، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و پاداش فراوان الهی مسألت دارم.

لازم است وزیر راه و شهرسازی بر اساس قانون سازمان هواپیمایی کشوری با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه در این سازمان؛ ضمن مدیریت، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای خدمات اورژانسی و امدادی توسط دستگاههای ذیربط، علل این حادثه را سریعا گزارش نماید و تمام اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار اینگونه رخدادهای ناگوار به عمل آید.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

۱۳:۵۹/گزارش مردم محلی از حادثه سقوط هواپیمای آسمان

گزارش حاضران در نزدیکی محل سقوط احتمالی هواپیمای تهران - یاسوج، صبح امروز طوفان شدیدی در حال وزیدن بوده و آنقدر صدای باد زیاد بوده که کسی صدای انفجار یا سقوط نشنیده است.

ضمن اینکه صبح امروز اصلا برف در این منطقه نباریده است.

گفته می‌شود دانش‌آموزان یکی از مدارس روستای بارند که نزدیک کوه‌های تُل‌محمد است، هواپیمایی را در حال پرواز در ارتفاع بسیار پایین دیده‌اند. این احتمال می‌رود که هواپیما در این منطقه سقوط کرده باشد.

گویا تمام مردم محلی این مناطق برای یافتن لاشه هواپیما، به اطراف شهرها و روستاها رفته‌اند و در حال جست‌وجو هستند.

مردم محلی همچنین می‌گویند ممکن است هواپیما در اطراف روستای سرباز و خفر سقوط کرده باشد.

۱۴:۰۰/پوتین تسلیت گفت

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه سقوط هواپیمای مسافربری در ایران را به رییس جمهوری تسلیت گفت.

کانال تلگرامی شرکت فرودگاهها خوابید

به گزارش خبرنگار مهر، کانال تلگرامی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که هر روز به صورت لحظه ای تحولات حوزه هوایی را با محوریت افتخارات مدیریتی این مجموعه منعکس می کرد، از ساعت ۱۰:۲۴ صبح امروز، همزمان با ناپدید شدن هواپیمای آسمان، انتشار خبر را متوقف کرده است.

در حالی که مخاطبان و رسانه ها در تلاش برای اطلاع از آخرین وضعیت جستجوی هواپیمای مفقود شده هستند، توقف فعالیت این کانال تلگرامی جای سوال دارد. این اتفاق موید آن است که متاسفانه مدیران این حوزه هیچ پروتکل و دستور العملی برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی ندارند و ترجیح می دهند با سکوت، این شرایط را پشت سر بگذارند.

۱۴:۱۰/ پیام رهبر انقلاب در پی سانحه مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری

رهبر انقلاب در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافری، پیامی به این شرح صادر کردند:

بسمه تعالی

سانحه‌ی مصیب‌بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان‌باختن چندین نفر از هم‌میهنان عزیزمان انجامید دل‌ها را لبریز از اندوه و تأسف کرد.

اینجانب مراتب تأثر عمیق و همدردی صمیمانه‌ خود را با خانواده‌های داغدار آنان ابراز می‌دارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و مغفرت الهی برای جان‌باختگان از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

مسئولان ذی‌ربط لازم است همه‌ تلاش و همکاری خود را برای اقدام‌های لازم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند.

سیدعلی خامنه‌ای

۲۹بهمن۱۳۹۶

۱۴:۱۴/ اعزام ۲۳ یخ‌نورد برای یافتن هواپیمای ناپدید شده

به منظور یافتن هواپیمای ناپدید شده تهران - یاسوج، اکیپی از یخ‌نوردان کهگیلویه و بویراحمد به محل احتمالی بروز حادثه، عزیمت می کند.

۱۴:۱۹/ کانال تلگرام شرکت فرودگاهها بالاخره فعال شد

به فاصله چند دقیقه بعد از خبر مهر مبنی بر توقف اطلاع رسانی شرکت فرودگاهها در کانال تلگرامی، کانال با انتشار چند خبر از حادثه، فعال شد.

۱۴:۲۶/ محل حادثه مشخص نیست/دستیابی به محل چندین ساعت طول می کشد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جستجو در منطقه بر اساس اطلاعات سازمان هواپیمایی کشور انجام می شود و هنوز محل دقیق حادثه مشخص نشده است.

علی محمد احمدی در جمع خبرنگاران افزود: منطقه صعب العبور است ودر حالت عادی نیز رسیدن تا محل حادثه چند ساعت طول می کشد.

۱۴:۲۹/موقعیت هواپیما طی یکی دو روز آینده قابل شناسایی است

کاپیتان اکبری، کارشناس صنعت هوانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه هواپیما دارای ELT است، می توان با استفاده از این سیستم موقعیت هواپیما را رصد کرد.

وی با اشاره به این که هنوز موقعیت هواپیما مشخص نیست، ادامه داد: هواپیما دارای سیستم انتقال دهنده ضروری موقعیت است و با استفاده از این روش می توان طی یک یا دو روز آینده آن را پیدا کنند. در این صورت اگر گروه های امدادرسان موفق به کشف مکان لاشه هواپیما شوند که بی شک کمک کننده است و در غیر این صورت شرکت تولوز فرانسه مکان دقیق را به آن ها اعلام می شود.

۱۴:۳۰/تیم های امدادی به چهار گروه تقسیم شدند/دید کافی وجود ندارد

پورانفراد مسئول تیم اعزام اورژانس در گفتگو با شبکه خبر درباره آخرین وضعیت اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه هواپیمای ای تی آر گفت: به دلیل اینکه امکان اعزام تیم های امدادی به صورت هوایی امکانپذیر نبود، بنابراین گروه های امدادی به صورت زمینی به محل سانحه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه عملیات امدادرسانی در قالب چهار گروه امدادی تقسیم کار شده است، افزود: به دلیل شرایط نامساعد جوی، برف و برودت هوا، دید کافی برای جستجوی محل دقیق سانحه وجود ندارد.

مسئول تیم اعزام اورژانس همچنین گفت: تاکنون علائمی مبنی بر انفجار یا صدای مهیب در خصوص سانحه شنیده نشده است.

۱۴:۳۱/شرکت آسمان: اسامی منتشرشده از سرنشینان هواپیما مورد تأیید ما نیست

مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان گفت: اسامی سرنشینان هواپیمای سانحه‌دیده که برخی از پایگاه های خبری آن را به عنوان جان‌باختگان حادثه منتشر کرده‌اند، مورد تایید این شرکت نیست.

محمد تقی طباطبایی افزود: شرکت هواپیمایی آسمان در حال بررسی آخرین اطلاعات مسافرانی است که با این هواپیما از تهران عازم یاسوج شده‌اند.

او ادامه داد: اسامی منتشره در سایت‌ها مسافرانی بوده‌اند که در فهرست مربوطه به ثبت رسیده و ممکن است در زمان سوار شدن مسافران به این هواپیما تغییراتی در آن به وجود آمده باشد.

طباطبایی گفت: شرکت آسمان پس از تایید این اسامی، آن را در پایگاه اینترنتی خود اعلام خواهد کرد.

۱۴:۴۵/مشاهده دود در محدوده «پس دنا»

گزارش تیم های امدادی حاکی است که دودی در محدوده «پس دنا» (بین روستای نقل و خفر) در محدوده پادنا مشاهده شده است و تیم های امداد روستایی در حال عزیمت هستند.

۱۴:۴۷/ محور اصفهان –سمیرم –یاسوج و بالعکس موقتا مسدود شد

پلیس‌ راه راهور ناجا اعلام کرد:محور اصفهان –سمیرم –یاسوج و بالعکس در استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل جلوگیری از تردد غیرضروری جهت تسهیل در عملیات امداد و نجات (سقوط هواپیما) تا اطلاع بعدی، محدودیت ترافیکی دارد و تردد در آن ممنوع است.

۱۵:۱۳/ مجلس تسلیت گفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت گفتن حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، خواستار پیگیری علت دقیق حادثه توسط وزیر راه شدند.

۱۵:۰۵ /هماهنگی با استانداران کهکیلویه و فارس برای امدادرسانی

استاندار اصفهان از هماهنگی با استانداران کهکیلویه و فارس برای امدادرسانی به حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج خبر داد.

۱۵:۰۹/ انتشار لیست نهایی سرنشینان تا دقایقی دیگر

مدیرروابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان به خبرنگار مهر گفت: لیست مسافران و خدمه هواپیمای ای تی آر که صبح امروز سوار هواپیما شده اند، هم اکنون نهایی شده و تا دقایقی دیگر بر روی وبسایت این شرکت منتشر خواهد شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را مأمور تشکیل هیأت تخصصی بر فرآیند رسیدگی سانحه هواپیمای آسمان کرد.

۱۵:۲۸/ حکم آخوندی برای تشکیل هیات تخصصی برای نظارت بر فرآیند رسیدگی به سانحه

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل و نقل این وزارتخانه را مامور تشکیل هیات تخصصی برای نظارت بر فرآیند رسیدگی به سانحه کرد. متن کامل این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس مهرداد تقی‌زاده

معاون محترم حمل ونقل

با سلام

باتوجه به وقوع سانحه برای هواپیمایی ATR متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان به شماره پرواز ۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ از مبداء فرودگاه مهرآباد به مقصد یاسوج، براساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه مصوب آن در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ در هیات وزیران، جناب آقای مهندس عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی کشوری را مامور به تشکیل ستاد بررسی سانحه نمودم. در این ارتباط ضروری است تا جنابعالی با تشکیل یک هیات تخصصی بر فرآیند رسیدگی سانحه نظارت فرمایید و نتیجه را به اینجاب گزارش نمایید.

عباس آخوندی

وزیر

۱۵:۳۱/ پیدا شدن لاشه صحت ندارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی به منطقه سانحه اعزام شده است گفت: اطلاعاتی که از ناحیه این تیم واصل شود به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

جعفرزاده همچنین اخباری مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیما را تکذیب کرد.

۱۵:۵۰/ موبایل یکی از مسافران روشن است

بر اساس گزارشات، مخابرات کهگیلویه و بویراحمد از ردیابی موبایل یکی از مسافران پرواز تهران یاسوج در منطقه "«مله برفی» خبر می دهد.

گفته می شود این موبایل روشن است.

۱۶:۲۴/لیست قطعی مسافران

هواپیمایی آسمان لیست اسامی مسافرین پرواز شماره ۳۷۰۴ مسیر تهران – یاسوج را منتشر کرد :

۱)- خلیل آهنگران

۲)- احمد چرمیان

۳)- سیدرضا فاطمی طلب

۴)_ آرش قنبری کرمانشاه

۵)- اردشیر راد

۶)- سیدبهزاد سیادتی

۷)- سیدکرم اله صالحی پرور

۸)- حامد امیری

۹)- محمد هادی فهیمی هانزایی

۱۰)- ابوالقاسم فرهمندی

۱۱)- مهدی جاوید پور

۱۲)- عبدالاحد مرادی

۱۳)- فرهاد آرامش نیا

۱۴)- سلمان آذری

۱۵)- فاطمه دالوند

۱۶)- کوثر هردانی

۱۷)- محمد کبیریان

۱۸)- علیرضا کلهر

۱۹)- حامد مهدوی

۲۰)- مژگان نظری

۲۱)- جلال الدین امیری پور

۲۲)- حسین رستمی

۲۳)- مریم عابدی

۲۴)- احمد انوری

۲۵)- محمدحسین برزگری

۲۶)- رویا داخته

۲۷)- مجید اسلامی

۲۸)- مهدی قرالی

۲۹)- حسن رضا قرلاغی

۳۰)- ژیلا قلی پور

۳۱)- زهرا ایمانی مهر

۳۲)- عبدالرضا کردی

۳۳)- محمد نجات

۳۴)- سید نقی نشاطی فر

۳۵)- عبدالکاظم نیسی

۳۶)- محمد صادق نوری

۳۷)- امیر پورشعبان

۳۸)- رحمت اله صالحی پرور

۳۹)- بهروز شریف کاظمی

۴۰)- پریسا سوهانی

۴۱)- شاهبد یاری پور

۴۲)- شاهپور یاری پور

۴۳)- غلامعلی احمدی

۴۴)- میلاد علی پور

۴۵)- محسن الله ویران زاده

۴۶)- افشین انصاری

۴۷)- سید ایلیا دانشی

۴۸)- سید طاها دانشی

۴۹)- محمد عیدی نیا

۵۰)- علی فرزانه

۵۱)- حمیدرضا هراوندخانی

۵۲)- عزت اله حق شناس

۵۳)- ابراهیم جعفریان سی سخت

۵۴)- نرگس خوبانی

۵۵)- علی اکبر نجمامی سخویدی

۵۶)- کرامت نرگس نژاد

۵۷)- محمدهادی نژاد صداقت

۵۸)- مصطفی رضایی

۵۹)- سیدابراهیم ساداتی

۶۰)- محمدمهدی سمیعی نصرآبادی

اسامی کادر پروازی ATR۷۲

١-کاپیتان حجت الله فولاد

٢-خلبان دوم کاوه خلیلی

٣- سرمهماندار محمد حسین فرش سنگی

٤- مهماندار بهنام ‎رضایی نیارکی



اسامی کادر امنیت پرواز

۱- محمود بهشتی

۲- فرهاد معصومی

۱۶:۲۹/ آخوندی: ادعای نقص هواپیما قابل استناد نیست

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: ادعای نقص هواپیمای ATR قابل استناد نیست و لاشه هواپیما پیدا نشده است. ۷۰ کوهنورد به نقاط احتمالی سقوط هواپیما اعزام می شوند.

۱۶:۳۴/ درخواست از کمپانی ای‌تی‌آر برای اعزام نماینده به ایران

وزیر راه: با کمپانی ATR تماس گرفته‌ایم کارشناسان خود را بابت ارزیابی حادثه به ایران اعزام کنند تا نظر خود را درباره این حادثه به ما اعلام کنند.

۱۶:۳۵/در محلی که تصور می‌شد سیگنال‌های تلفن همراه از آن ارسال می‌شود نشانه‌ای یافت نشد

معاون امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان: موقعیتی که گفته می شد در آن گوشی تلفن همراهی روشن است جست و جو شد، ولی چیزی در آن جا نیز یافت نشد.

منطقه بین بیش از ۳۰ تیم از هلال احمر تقسیم شده و عملیات جست و جو در حال انجام است.