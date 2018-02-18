به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به مناسبت چهلمین سالگرد قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، ویژه‌نامه «قیام سرنوشت‌ساز» را منتشر شد.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در توضیح این ویژه‌نامه نوشت: مردم تبریز در طول تاریخ همواره پیشگام مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی بوده‌اند؛ آنها در نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، مقابله با قرارداد ۱۹۱۹ و نهضت اسلامی همواره در صف نخست مبارزه قرار داشتند. اما نقطه اوج حرکت مردم تبریزی، قیام ۲۹ بهمن بود. این قیام سرسلسله چله‌های زنجیرواری بود که همه جای ایران را دربرگرفت و یک سال بعد به سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی انجامید.

به فرموده مقام معظم رهبری؛ «۲۹ بهمنِ تبریز هم از همین قبیل قضایاست که سرنوشت‌ساز بود؛ والّا اگر مردم تبریز قیام ۲۹ بهمن را نکرده بودند، این حرکت عظیم اتفاق نمی‌افتاد. در قضیه‌ قم یک عده شهید شدند - مثل بقیه‌ شهادت‌ها - که ممکن بود مدتی سر زبان‌ها باشد، بعد به‌تدریج کمرنگ شود؛ اما تبریزی‌ها و آذربایجانی‌ها نگذاشتند این قضیه گم و فراموش شود. ۲۹ بهمن را به عنوان چهلم شهدای قم برپا کردند. در واقع با اقامه‌ عزا در چهلم شهیدان، حوادث انقلاب را به مردم دیگر ایران یاد دادند. این یک ابتکار بود، منشأ سایر حرکات بود، با برکت بود. بعد مردم مناطق دیگر، چهلم شهدای تبریز را گرفتند و منتهی شد به حرکت‌های عظیمی که به پیروزی انقلاب رسید...»

در ویژه‌نامه «قیام سرنوشت‌ساز» خاطراتی از حجج‌اسلام سیدمحسن و سیدحسین موسوی تبریزی، سردار سید رحیم صفوی، حسین میلانی، حسن عبدیزدانی و برخی دیگر از فعالان و مبارزان انقلابی تبریز در رابطه با قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ منتشر شده است.

در این ویژه‌نامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تبیین ابعادی از قیام ۲۹ بهمن تبریز پرداخته است.

در ویژه‌نامه «قیام سرنوشت‌ساز» همچنین قاسم تبریزی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران طی یادداشتی به بررسی همراهی مردم تبریز با روحانیت مبارز در طول تاریخ می‌پردازد. علاوه بر این، در این پرونده یادداشت‌هایی با عناوین «مروری بر پیشگامی مردم تبریز در مبارزات ضداستبدادی در طول تاریخ» ، «روایت اسناد از قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶» ، «ارتباط سیدکاظم شریعتمداری با رژیم پهلوی در قیام ۲۹ بهمن تبریز» ، «پشتیبانی سراسری مردم ایران از قیام مردم تبریز » و «بررسی نقش دانشجویان در قیام ۲۹ بهمن» منتشر شده است.