انیمیشن ایرانی «گولز» در بازار فیلم برلین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر گستر پاسارگاد، انیمیشن سه بعدی و ایرانی «شنگول و منگول» که در بازار جهانی با نام «گولز» عرضه می‌شود، به تهیه‌کنندگی شرکت تصویر گستر پاسارگاد و به کارگردانی فرزاد دالوند تولید شده است و برای اولین بار در بازار فیلم برلین رونمایی شد.

تولید این انیمیشن از اوایل سال ۹۴ کلید زده شد و اکنون پس از ۲ سال، مراحل پایانی متحرک‌سازی را طی می‌کند. فیلمنامه این اثر با اقتباسی آزاد از داستان فولکلور شنگول و منگول و با محوریت آموزه‌های اخلاقی به نویسندگی کیانوش دالوند با مشارکت نویسندگان آمریکایی و کانادایی نوشته شده است.

همچنین دوبله و بازیگردانی صدای این انیمیشن سه بعدی ایرانی، توسط صداپیشگان هالیوودی در لس آنجلس انجام شده است.