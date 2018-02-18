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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

انیمیشن ایرانی «گولز» در بازار فیلم برلین رونمایی شد

انیمیشن ایرانی «گولز» در بازار فیلم برلین رونمایی شد

انیمیشن سینمایی سه بعدی «شنگول و منگول» در بازار فیلم برلین با عنوان «گولز (The Gools)» عرضه و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر گستر پاسارگاد، انیمیشن سه بعدی و ایرانی «شنگول و منگول» که در بازار جهانی با نام «گولز» عرضه می‌شود، به تهیه‌کنندگی شرکت تصویر گستر پاسارگاد و به کارگردانی فرزاد دالوند تولید شده است و برای اولین بار در بازار فیلم برلین رونمایی شد.

تولید این انیمیشن از اوایل سال ۹۴ کلید زده شد و اکنون پس از ۲ سال، مراحل پایانی متحرک‌سازی را طی می‌کند. فیلمنامه این اثر با اقتباسی آزاد از داستان فولکلور شنگول و منگول و با محوریت آموزه‌های اخلاقی به نویسندگی کیانوش دالوند با مشارکت نویسندگان آمریکایی و کانادایی نوشته شده است.

همچنین دوبله و بازیگردانی صدای این انیمیشن سه بعدی ایرانی، توسط صداپیشگان هالیوودی در لس آنجلس انجام شده است.

کد مطلب 4231041
عطیه موذن

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    نظرات

    • امیر IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      16 1
      پاسخ
      وای چه خوب حالا کی اکران میشه خواهش میکنم بگید
    • نیما IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      12 2
      پاسخ
      آفرین به ایران حالا کی اکران میشه؟؟؟
    • مینا IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      13 5
      پاسخ
      منتظر تماشای این انیمیشنم به نظر انیمیشن خوبی میاد
    • جعفرنیا IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      1 2
      پاسخ
      خداقوت به عوامل تولید کننده این انیمیشن و بی صبرانه منتظر اکران در کشور عزیز خودمون هستیم.🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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