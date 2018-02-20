هیأت داوران هفتمین جشنواره مد و لباس فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنوراه بین المللی مد و لباس فجر، صدیقه پاک‌بین، مدرس دانشگاه، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا(س) و دبیر انجمن طراحی پارچه و لباس ایران به عنوان دبیر هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر منصوب شد.

همچنین هیأت داوران هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر معرفی شدند و داوری بیش از ۶۱۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را از روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ آغاز کردند.

لازم به ذکر است داوری آثار این دوره از جشنواره در چهار مرحله قبول یا رد اثر در مرحله نخست، اعطاء امتیاز در مرحله دوم، راهیابی به مرحله نمایش در تالار جشنواره در مرحله سوم و انتخاب به عنوان اثر مرحله در مرحله نهایی داوری خواهند شد.

هیأت داوران متشکل از فؤاد معتمد، امیرحسین اسدی زاده، فاطمه بلغانی، فاطمه بهرامی، ماریا بشیریان، مهلا زمانی و سماک جلالی از فعالان عرصه طراحی، علمی دانشگاهی، تولید و صنعت مد و لباس کشور، آثار هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر را داوری می‌کنند.

هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از ششم تا سیزدهم اسفندماه همزمان در تهران و چندین استان کشور برگزار می‌شود.