ورود ۴۲۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود پرونده‌های تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۱۱ ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی چهار هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال‌شده است.

وی تعداد پرونده‌های مختومه را ۴ هزار و ۲۹۶ مورد اعلام کرد و گفت: عملکرد این اداره در رسیدگی به پرونده‌های تخلف وارده در بخش کالا و خدمات ۱۰۱.۹ درصد، کالای قاچاق ۱۰۵ درصد و بخش دارو و بهداشت نیز ۱۰۰.۲ درصد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان میزان محکومیت پرونده‌های تخلف را ۷۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: میزان وصول جرائم نقدی در ۱۱ ماهه سال جاری ۷۵ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد.

ممیزی ابراز کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود را ازجمله وظایف این اداره اعلام کرد.

ممیزی یادآور شد: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و تخلفاتی که در مرجع دولت انجام می‌گیرد و اجحافی که در حق مردم شود مدیر آن مجموعه از قبل تخلف مبلغی را کسب کند بر اساس مجازات قانونی مقررشده مدیر آن مجموعه از خدمت منفصل می‌شود.