پژمان بازغی و الهه حصاری به «ممنوعه» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان بازغی و الهه حصاری ۲ بازیگر جدید سریال «ممنوعه» هستند که به تازگی جلوی دوربین رفته‌اند. این اولین نقش آفرینی این دو بازیگر در یک سریالی ویژه نمایش خانگی است.

«ممنوعه» سریال ویژه نمایش خانگی به کارگردانی امیر پورکیان است که سرمایه گذاری آن توسط صادق یاری صورت گرفته است.

پیش از این خاطره اسدی، امیرحسین آرمان، آناهیتا درگاهی، مجید مظفری و آتیلا پسیانی جلوی دوربین رفته بودند.

پخش سریال «ممنوعه» را موسسه سرو رسانه پارسیان برعهده دارد.

عکس کنار خبر از حانیه زاهد و علی سندانی است.