شکست سنگین پرسپولیس برابر السد/ هدیه شاگردان برانکو به تیم «ژاوی»

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم از ساعت ۱۹ امروز سه شنبه با دیدار تیم های فوتبال السد قطر و پرسپولیس ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود السد به پایان رسید. بغداد بونجاح(۳۶ و ۵۱) و خوخی(۶۶) برای میزبان و سیامک نعمتی(۹۴) برای پرسپولیس گل زدند.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، محسن ربیع‌خواه، فرشاد احمدزاده (۸۹ سیامک نعمتی)، وحید امیری(۷۰ احمد نورالهی)، گادوین منشا(بشار رسن) و علی علیپور به میدان رفت.

دو تیم بازی را پایاپای شروع کردند و موقعیت هایی که خیلی خطرناک هم نبودند را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما در دقیقه ۳۶ این دیدار شجاع خلیل زاده پشت محوطه جریمه مرتکب خطا شد که این ضربه ایستگاهی در نهایت با ضربه سر بغداد بونجاح به گل برتری السد تبدیل شد.

در نیمه دوم هم پرسپولیس شادابی و طراوت فنی همیشگی را نداشت و شاگردان برانکو در همه پست ها خصوصا در خط دفاعی با اشتباه پرتعدادی کار را دنبال کردند که ثمره اش دریافت دو گل دیگر بود.

در دقیقه ۵۱ این دیدار بغداد بونجاح که نیمه اول هم دروازه پرسپولیس را باز کرده بود، درون محوطه جریمه توپ را مهار کرد و به راحتی سیدجلال حسینی را فریب داد و با یک ضربه فنی زیبا دومین گل را به ثمر رساند.

چند دقیقه بعد خط دفاع آشفته و پراشتباه پرسپولیس مجددا اسیر هوشیار خط حمله السد شد و درحالی که به راحتی می توانستند توپ را دفع کنند فرصت را به بازیکنان السد دادند تا با ارسال رو به بیرون موقعیت را برای خوخی فراهم کنند و او هم با ضربه ای دقیق و محکم سومین گل را به ثمر برساند.

در دقایق پایانی که پرسپولیس با سه تعویض شرایط بهتری پیدا کرده بود تلاش ها ثمری نداشت تا اینکه در آخرین دقیقه وقت های اضافه سیامک نعمتی به عنوان یکی از بازیکنان تعویضی تنها گل سرخپوشان را وارد دروازه السد کرد تا این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر یک میزبان قطری به پایان برسد.