حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات حسین مرعشی درباره شروط چین برای همکاری با ایران و موضوع تنگه هرمز و همچنین بیانیه محمدباقر قالیباف درباره روابط ایران و چین، اظهار کرد: در ارزیابی این‌گونه اظهارات باید توجه داشت که هر سخن از سوی چه فردی، با چه تفکری و با چه سابقه‌ای مطرح می‌شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی حسین مرعشی افزود: آقای مرعشی در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مختلفی داشته و اظهاراتی نیز درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مطرح کرده است؛ از جمله زمانی که گفته شد آمریکایی‌ها آمادگی دارند هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. همان زمان نیز این پرسش مطرح شد که آیا هدف آمریکا صرفاً سرمایه‌گذاری در ایران است یا اینکه اهداف و منافع دیگری را دنبال می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه طرح مباحث مشابه درباره چین نیز باید با دقت و بر اساس مستندات انجام شود، گفت: امروز در شرایط بسیار حساس و مهمی قرار داریم و چین یکی از کشورهای مهمی است که در چارچوب مقابله با هژمونی و سلطه‌گری آمریکا، روابط و همکاری‌های قابل توجهی با جمهوری اسلامی ایران دارد.

کنعانی‌مقدم ادامه داد: چین برای کشورمان ایران در حوزه‌های مختلف، از جمله توافقات دوجانبه، طرح «یک کمربند، یک جاده» و سازمان همکاری شانگهای، شریک مهمی محسوب می‌شود. بنابراین، آسیب زدن به روابط ایران و چین با طرح ادعاهایی که مبنای روشن و مستندی ندارند، به مصلحت کشور نیست.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه مستندات درباره ادعاهای مطرح‌شده تصریح کرد: اگر کسی درباره روابط ایران و چین، شروط این کشور برای همکاری با ایران یا موضوعاتی مانند تنگه هرمز مطلبی را مطرح می‌کند، باید مستندات خود را نیز ارائه دهد؛ چراکه بیان چنین مطالبی در شرایط حساس کنونی می‌تواند بر روابط خارجی کشور تأثیر منفی بگذارد.

کنعانی‌مقدم با اشاره به رویکرد چین در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: کمتر کشوری در جهان توانسته است مانند چین در برابر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا ایستادگی کند. چین یکی از کشورهای مهم در جبهه مقابله با یکجانبه‌گرایی و هژمونی غرب است و طبیعی است که تضعیف روابط ایران با چنین کشوری به نفع منافع ملی نباشد.

وی افزود: من سال‌ها از نزدیک در حوزه روابط ایران و چین فعالیت کرده‌ام و با دیدگاه‌های مسئولان دو کشور آشنایی دارم. بر اساس این شناخت، به نظر می‌رسد طرح چنین مباحثی می‌تواند در چارچوب سناریویی برای افزایش فشار و تحریم آمریکا علیه ایران ارزیابی شود؛ به این معنا که تلاش شود چین نیز وارد بازی آمریکا شود. البته ممکن است برخی افراد نیز بدون توجه به پیامدهای سخنان خود، چنین فضایی را ایجاد کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: اگر ادعایی درباره روابط ایران و چین مطرح می‌شود، باید به صورت شفاف مشخص شود که این ادعا بر چه اسناد و اطلاعاتی استوار است. نمی‌توان در شرایط حساس فعلی با طرح مطالب فاقد مستندات، روابط خارجی کشور را تحت تأثیر قرار داد.

کنعانی‌مقدم همچنین با اشاره به موضع‌گیری قالیباف در این زمینه اظهار کرد: موضعی که آقای قالیباف درباره روابط ایران و چین مطرح کرده، نشان می‌دهد که باید نسبت به حفظ این روابط و جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی گفت: جریان‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین احزاب باید مراقب باشند که اختلافات داخلی و رقابت‌های سیاسی به روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران با شرکای مهم خود آسیب نزند.

کنعانی‌مقدم خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام داخلی نیاز دارد و نباید اختلاف‌نظرهای سیاسی موجب ایجاد شکاف در روابط خارجی یا تضعیف همکاری ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه شود.

وی در پایان گفت: اگر جریاناتی بخواهند از یک سو برای آمریکا در حوزه سرمایه‌گذاری یا سایر زمینه‌ها فرش قرمز پهن کنند و از سوی دیگر روابط ایران با کشورهای مهمی مانند چین و روسیه را تضعیف کنند، باید نسبت به پیامدهای چنین رویکردی هوشیار بود؛ چراکه تضعیف روابط جمهوری اسلامی ایران با شرکای مهم خود در شرایط فشار و تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌تواند در چارچوب یک سناریوی پنهان برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.