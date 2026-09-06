به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله‌یاری فومنی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به عملکرد شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در پنج ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت بیش از ۵۶ میلیون و ۴۹۴ هزار مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری بین‌شهری جابه‌جا شدند.

وی افزود: طی پنج ماهه نخست امسال، با انجام سفر توسط ۱۴ هزار و ۴۷۷ دستگاه اتوبوس فعال در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، بیش از ۲۸ میلیون و ۴۹۷ هزار مسافر در مسیرهای بین‌شهری تردد کرده‌اند.

اله‌یاری فومنی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۲۳ میلیون و ۹۰۶ هزار مسافر با استفاده از ۳۱ هزار و ۵۹ دستگاه مینی‌بوس فعال در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، سفرهای خود را انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، حدود چهار میلیون و ۹۱ هزار مسافر نیز با انجام سفرهای بین‌شهری توسط ۳۴ هزار و ۳۷۵ دستگاه سواری کرایه جابه‌جا شده‌اند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون و در راستای نوسازی و تقویت سامانه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس، ۲۷ دستگاه مینی‌بوس و ۶۸ دستگاه سواری جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی فعال کشور افزوده شده است.

اله‌یاری فومنی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی مسافران در سطح شبکه جاده‌ای کشور با فعالیت ۲ هزار و ۵۵۳ شرکت، ۷۸۲ پایانه حمل‌ونقل مسافری و تلاش مستمر بیش از ۹۰ هزار راننده ماهر در حال انجام است.