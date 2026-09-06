صدور هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوا استان به ۳۴ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی در خصوص وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، از بعدازظهر فردا تا پایان هفته با عبور متناوب جریانات ناپایدار از روی استان، افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط خراسان رضوی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بر این اساس، طی روزهای آینده در برخی مناطق استان، وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست.
به گفته وی همچنین در برخی مناطق شمالغرب و ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد که در این خصوص سازمان هواشناسی کشور نیز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۶۷، نسبت به شرایط جوی پیشرو هشدار داده است.
حکمی در ادامه از تداوم روند افزایش تدریجی دما تا اوایل وقت سهشنبه خبر داد، به نحوی که دما درگرمترین ساعات روز سهشنبه به ۳۴ درجه خواهد رسید و برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دمای ۳۱ درجه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس پیشبینیها، روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه نیز آسمان مشهد کمی ابری تا نیمهابری و گاهی همراه با افزایش ابر پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست. دمای هوا در مشهد به ۱۸ تا ۳۱ درجه میرسد.
وی افزود: همچنین برای پنجشنبه ۱۹ شهریورماه آسمان کمی ابری تا نیمهابری و گاهی همراه با افزایش ابر پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد. دمای مشهد در این روز بین ۱۷ تا ۳۱ درجه پیشبینی شده است.
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