«قلب سیمرغ» پس از درگذشت کارگردان به پرواز در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» اثر زنده یاد وحید نصیریان در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود، همچنین آیین گشایش این فیلم عصر روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۰ در موزه سینما برگزار می شود.

این اثر انیمیشن سینمایی از تاریخ سه شنبه ۱۳ اسفند ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

در این فیلم انیمیشن که توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است، بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد در نقش «رخش»، رضا کیانیان در نقش «شیردال»، الهام پاوه نژاد در ۲ نقش «آفرین» و «هما»، پرویز پورحسینی در نقش «سپنتا»، امین قاضی در نقش «رها»، علیرضا طاهری در نقش «رستم»، آرزو آذری در نقش «مینو» و وحید نصیریان در نقش «دم شیردال» صداپیشگی کرده اند.

مهدی ابوهاشم و وحید نصیریان: نویسندگان، پیام آزادی: آهنگساز، محمود موسوی نژاد: طراح صدا و صداگذاری، نیما دهخوارقانی، مشهود ولیان، بابک تهرانی و محمود میروهابی: انیماتور، امیر سلامتی مدیر نورپردازی و رندرینگ، امیر سحر خیز و محمد رستمی جلوه های ویژه، وحید نصیریان: تدوین و طراح کاراکترها و مهدی نادری: بازنویسی دیالوگ ها عوامل ساخت انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» بودند.

در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» چنین آمده است: در آینده ای دور، میان انسان های کره زمین جنگی همه گیر در حال انجام است. در این میان، «سپنتا»، سعی دارد «مینو»، زن پا به ماهش را از این مهلکه بیرون برده و به غاری برساند که توسط نیروی «سیمرغ» از آن محافظت می شود. آنها نام فرزند خود را «رها» می گذارند درگیر و دار این جنگ، «اژدهاک» که در کوه دماوند به بند کشیده شده بود، آزاد می شود. رها پس از سال ها به جنگ اژدهاک می رود و با وجود کوچکیش بر اژدهاک پیروز شده و ناجی سرزمینش می شود.