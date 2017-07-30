به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم تشییع پیکر زنده یاد وحید نصیریان که در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد، کامران ملکی گفت: این مراسم با دیگر مراسم های وداع فرق می کند. امروز داریم با یک دوست وداع می کنیم و همه ما برای بدرقه وحید نصیریان به عنوان یک دوست حضور داریم. ویژگی بارز وحید دوست بودن و انسان بودن این هنرمند بود.

روانبخش صادقی دبیر هیات مدیره خانه سینما گفت: جمعه صبح با خبر فوت وحید بیدار شدم. وحید یک دوست واقعی و خالص بود و از اینکه در این مدت در کنار او بودم بسیار خوشحالم‌. او آسیب دید او همیشه می خندید اما یک غم بزرگ در دلش بود. امیدوارم قدر هنرمندانی مانند وحید را بدانیم. خوشحالم مرکز گسترش از وحید حمایت کرد و فرصتی را ایجاد کرد تا یک کار خوب بسازد.

در ادامه احمد عربانی نیز بیان کرد: نوبت من و امثال من بود که برویم، وحید باید حالا حالاها می ماند. چه کسی فکر می کرد وحید با این شخصیت خاص و همیشه شاد برود. ما باید الان بزرگداشت وحید را می گرفتیم نه مراسم ختم او را. مدیران باید بدانند که خیلی کم پیش می آید تا هنرمندانی مانند وحید بیایند. درون و تخیل آنها را خراب نکنید، از آنها حمایت کنید و نگذارید هنرمندانی مانند وحید از بین بروند.

محسن امیریوسفی نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: وحیدجان آسوده بخواب چون نیازی به اکران فیلمت و یا تصویب فیلمنامه ات نداری. وحید نصیریان از جمله نسل فیلمسازان ۷۶ بود و جزو سینماگران نوگرا بود و به دنبال نوگرایان سینما در انیمیشن بود.

وی ادامه داد: تمام کسانی که در سال ۷۶ وارد کار شدند همه به نوعی چه در هنر و چه در سیاست ممنوع الکار شدند و معتقدم نسل ۷۶ نسل جوانمرگ سینما است. وحید هر چند انتظار زیادی برای اکران فیلم خود کشید اما همیشه امید داشت. امیدوارم فضایی ایجاد شود که این نسل کمتر درگیر مسائل اکران و ساخت فیلم باشد.

سعید توکلیان نیز در این مراسم متنی را قرائت کرد.

بیژن میرباقری در بخش دیگری از مراسم تشییع پیکر زنده یاد وحید نصیریان بیان کرد: خیلی بد است جهان صدای خنده وحید را نمی شنود. در هر جمع سینمایی صدای خنده های وحید شنیده می شد. از همه می خواهم یک دقیقه سکوت کنید و صدای لبخند او را در ذهن خود مرور کنید. آقای سید مهدی طباطبایی اجازه دهید فیلم وحید نصیریان اکران شود.

سپس محمد علی صفورا نیز گفت: دیشب تا صبح خواب وحید را می دیدم. مهمترین ویژگی وحید دوستی او بود که پر از اعتماد بود. وحید یک هنرمند بزرگ انیمیشن بود و حالا حالاها باید آثار خود را می ساخت.

وی ادامه داد: مدیران عزیز ! امکان دارد هر کدام از ما نفر بعدی باشیم. شوخی نیست تامین معاش هنرمندان این هنر و شوخی نیست که نمی توانند کار کنند. من دوست ندارم مدیری یا مسئولی در مراسم من باشد که در دوران زندگی ام کاری برای من نکرده است. فضای کاری در ایران فراهم نیست و جوانان دارند از کشور خارج می شوند. از مدیران می خواهم که از هنرمندان انیمیشن حمایت کنند و این خوب نیست که تنها برای مراسم تشییع پیکر آنها حضور داشته باشند.

توحیدپور دبیر اجرایی جشنواره فیلم سبز نیز متنی را در وصف وحید نصیریان قرائت کرد. این پیام از سوی معصومه ابتکار به نگارش درآمده بود.

امیر سحرخیز نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که بیان کرد: وحید یک ستاره در آسمان انیمیشن بود و دوست دارم که همه خنده های او را به خاطر آوریم. من می خواهم قلب سیمرغ را اکران نکنید. قلب سیمرغ بدون قلب وحید به چه درد می خورد. اینطور بیشتر افسوس می خوریم که چرا زمانی که زنده بود این فیلم اکران نشد.

مجید برزگر از دیگر کارگردانان سینما گفت: وحید حتما الان می خندد. طوری می خندید که انگار او نبود که «۳ قطره خون» و «قلب سیمرغ» را ساخته است‌. او فشارهای زیادی تحمل می کرد، این ایست قلبی نبود بلکه نتیجه روش زندگی ای است که انتخاب کرد. او نا امید نبود چرا که به دنبال ساخت یک پروژه جدید بود. او سال ها بود که راه خود را انتخاب کرده بود و با قدرت تمام به راه خود ادامه داد.

در ادامه طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز گفت: از طرف خودم و همکارانم در سازمان سینمایی فقدان این هنرمند را تسلیت می گویم. خنده های او غم ها و نگرانی هایش را پنهان می کرد. ای کاش اکران «قلب سیمرغ» دست من بود و چقدر آرزو داشت این فیلم اکران شود اما من هم کاری نمی توانم بکنم. ۲ فیلمنامه به من داد که بسازیم اما تقدیر امان نداد که قصه های وحید ساخته شود.

علیرضا شفق نژاد رهبر گروه کر فیلارمونیک ایران نیز بیان کرد: در پروژه آخر او قرار بود با هم کار کنیم. این سوال را از مسئولان دارم که «قلب سیمرغ» در جشنواره فیلم ۸۶ جایزه گرفت، فیلمی که جایزه گرفت چرا اکران نشد و یکی از عواملی که باعث شد وحید چندسالی از ایران برود اکران نشدن فیلم او بود. وحید نصیریان موتزارت انیمیشن ایران است که در اوج نبوغ و در سن کم او را از دست دادیم. وحید تا آخرین لحظه نام ماهور دخترش را می آورد و می خواهم بگویم که ماهور تنها نیست و باید حق و حقوق این دختر پرداخت شود.

مهدی مسعودشاهی از مدیران سینمای ایران گفت: مرگ وحید اصلا باورپذیر نبود. وحید با آثارش حرف های خود را زده است. شاید خانواده انیمشین از این عزیز به خوبی استفاده نکرد. دعا می کنم تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند به کار خود ادامه دهند.

جلال نصیریان عموی زنده یاد وحید نصیریان بیان کرد: وحید حس وطن پرستی بزرگی داشت و «قلب سیمرغ» نشانه آن است و همیشه با آثار نظامی گنجوی زندگی می کرد. کاش زمانی که هنرمندان زنده هستند برای آنها گرامیداشت گرفته شد، مانند زنده یاد مریم میرزاخانی که بعد از مرگ برای ما نابغه شد. وحید به من گفته بود که اگر زود رفتم اعضای بدنم را اهدا کنید و تمام نسوج قابل پیوند او اهدا شد.

در ادامه مراسم قطعاتی توسط حامد ملک اجرا شد و ماهور دختر وحید نصیریان متنی را خطاب به پدرش خواند.

سپس پیام آزادی نیز بیان کرد: من برای پروژه «قلب سیمرغ» با وحید آشنا شدم و به خاطر دارم که می گفت من عشق از همه می خواهم. وحید به بسیاری از خواسته های خود نرسید.

امیرمحمد دهستانی، بهرام عظیمی نیز سخنانی را بیان کردند.

پیکر زنده یاد وحید نصیریان ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه برای وداع به خانه سینما آورده شد.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در پایان مراسم گفت: وحید مسیرهای نرفته را در ۴۵ سال رفته بود. ما هرچه موفقیت داریم مسئول همدلی متعهدانه ما است و آنجا که رنج می کشیم آنجا است که خودمان را فراموش کرده ایم. در این حیاط هنرمندان بسیاری تشییع شده اند. همه ما از بین می رویم و جهان جهان فانی است. برای وحید خوشحالم که در تبریز به خاک سپرده می شود که نشان وطن پرستی این کشور است. اگر نتوانیم شاخه انیمیشن را به یک تولید و توزیع قدرتمند برسانیم سینمای ایران دچار خلل می شود و اگر به این نقطه رسیدیم حتما برای تلاش وحید و وحیدها است.