تیزر «قلب سیمرغ» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه و همزمان با اکران انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» در گروه سینمایی «هنر و تجربه»، نخستین تیزر این فیلم رونمایی شد.

در این فیلم انیمیشن که توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است، بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد در نقش «رخش»، رضا کیانیان در نقش «شیردال»، الهام پاوه نژاد در دو نقش «آفرین» و «هما»، پرویز پورحسینی در نقش «سپنتا»، امین قاضی در نقش «رها»، علیرضا طاهری در نقش «رستم»، آرزو آذری در نقش «مینو» و وحید نصیریان در نقش «دم شیرال» صداپیشه نقش هایی هستند که نصیریان در «قلب سیمرغ» خلق کرده است.

مهدی ابوهاشم و وحید نصیریان نویسندگان، پیام آزادی آهنگساز، محمود موسوی نژاد طراح صدا و صداگذاری، نیما دهخوارقانی، مشهود ولیان، بابک تهرانی و محمود میروهابی انیماتورها، امیر سلامتی مدیر نورپردازی و رندرینگ، امیر سحر خیز و محمد رستمی جلوه های ویژه، وحید نصیریان تدوین، وحید نصیریان طراح کاراکترها و مهدی نادری بازنویسی دیالوگ ها و پریسا ساسانی مدیر راوابط عمومی از عوامل انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» هستند.

در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» چنین آمده است: در آینده ای دور، میان انسان های کره زمین جنگی همه گیر در حال انجام است. در این میان، «سپنتا»، سعی دارد «مینو»، زن پا به ماهش را از این مهلکه بیرون برده و به غاری برساند که توسط نیروی «سیمرغ» از آن محافظت می شود. آنها نام فرزند خود را «رها» می گذارند. در گیر و دار این جنگ، «اژدهاک» که در کوه دماوند به بند کشیده شده بود، آزاد می شود. رها پس از سال ها به جنگ اژدهاک می رود و با وجود کوچکیش بر اژدها پیروز گشته و ناجی سرزمینش می شود.

آیین گشایش انیمیشن سینمایی «قلب سیمرغ» فردا ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۰ در موزه سینما برپا می شود.