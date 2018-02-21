کشورمان به تجهیزات نظامی خارجی برای دفاع نیازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری روز چهارشنبه در سفر یک روزه به قزوین و حضور در لشکر ۱۶ زررهی قزوین به همراه امیر حمزه بیدادی فرمانده لشکر از وضعیت آمادگی این نیرو و نیز دستاوردهای دفاعی و نظامی آن بازدید کرد.

امیر حیدری در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی کامل ارتش در دفاع از میهن اسلامی اظهارداشت:خطه قزوین یادآورشهدای گرانقدری چون شهید رجایی، بابایی و ابوترابی و سایر شهدای والا مقامی است که عزت و اقتدار امروز میهن مدیون آنهاست.

وی بیان کرد: لشکر ۱۶ زرهی قزوین سابقه بسیار درخشانی در دوران دفاع مقدس دارد و یکی از لشکرهای محوری بوده و امروز نیز هست و در ساختار جدید هم به عنوان یک قرارگاه تاکتیکی تعریف شده است.

امیر حیدری تصریح کرد: در سفر به استان قزوین در جریان آخرین وضعیت آمادگی لشکر ۱۶ زرهی قرار خواهیم گرفت و از برخی دستاوردهای نیروهای نخبه و مبتکر این لشکر دیدن خواهیم کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این واحد نظامی دستاوردهای خوبی داردو خوشبختانه در زمینه ساخت تجهیزات ضد تانک، وسایل لیزری و ابتکارات و نوآوری هایی که در محیط های آینده تاثیر دارد کارهای ارزشمندی انجام داده است.

وی اضافه کرد:بر اساس دستور فرماندهی کل قوا و تحقق خوکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان و روی پای خود ایستادن گامهای بزرگی توسط نیروی زمینی برداشته شده و آنچه در چرخه زمینی دردفاع ازمرزهای کشور نیازداریم توسط صنعتگران و دانشمندان نیروی زمینی ساخته و نمونه سازی می شود و در اختیار وزارت دفاع قرار می گیرد.

در ساخت تجهیزات نظامی خودکفا شده ایم

امیر حیدری بیان کرد: در دفاع از مرزهای کشور امروز به لطف الهی محتاج هیچ تحهیزات یدکی و نظامی بیگانگان نیستیم و در تولید سلاح ضد تانک و ضد موشک آمادگی کامل داریم تا همه آنها را در داخل تامین کنیم و آماده ایم بخشی از آن را نیز به کشورهای همسایه صادر کنیم.

حضور مقتدرانه در مرزها

وی در ادامه تصریح کرد: نیروی زمینی در مرزها حضور موثر دارد و در بخشی از غرب کشور مستقر هستیم و این حضور برای انجام بخشی از رسالت سازمانی برای رصد مرزها و داشتن اطلاعات به روز از کشور است.

امیر حیدری یادآورشد: دستاوردهای نظامی ما بسیار ارزشمند است و در هر زمینه خودکفا هستیم و با احترام به ملت ایران نوید می دهیم آماده هر گونه جانفشانی هستیم و هر دشمن احمقی که بخواهد نگاه چپ به کشورمان داشته باشد طومارش را درهم می پیچیم.