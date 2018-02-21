سهم جهانی ایران در صادرات گیاهان دارویی پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاوری در گردهمایی تبیین سیاست‌های اجرایی حفاظت، احیا، توسعه، بهره‌برداری و صادرات جنگلی و مرتعی همچنین گیاهان دارویی که صبح چهارشنبه در مرکز جوانشیر کرج برگزار شد، بابیان اینکه نیاز به انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی در حوزه مرتع و بیابان وجود دارد، اظهار کرد: انتقال دانش و یافته‌ها برای کاهش اراضی بیابانی در کشور الزامی است.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به کشت گیاهان دارویی اقدام قابل‌تقدیری است اما این محصول تولیدی با تولیدات محصولات کشاورزی متفاوت بوده و همیشه بازار فروش برای آن وجود ندارد، افزود: باید به بحث زنجیره تولید و فروش این محصولات نیز دقت کرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها؛ مدیریت تولید از عرصه تا بازار را الزامی دانست و بابیان اینکه نباید خام فروشی کرد، خاطرنشان کرد: محصولات باید با بسته‌بندی مناسب و باارزش افزوده به دست متقاضیان برسد.

یاوری با اشاره به اینکه امروز در کشور به فرآیند تولید بها و ارزش داده‌شده اما سهم ما در صادرات گیاهان دارویی در عرصه‌های جهانی پایین است، افزود: صادرات گیاهان دارویی به دیگر کشورها، مورداستفاده ویژه آن‌ها قرارگرفته و ارزش‌افزوده صدچندانی را برای این کشورها به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اینکه باید زنجیره تولید تا فروش و حضور در بازارهای جهانی تکمیل و جایگاه بخش خصوصی در این مسیر نیز مشخص شود، اظهار کرد: سهم تجارت جهانی از صادرات محصولات گیاهی حدود ۱۳۴ میلیارد دلار بوده و سهم ایران در این بخش حدود ۴۴۰ میلیون دلار است که این مقدار تنها ۳ دهم درصد کل تجارت جهانی محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵ هزار هکتار عملیات کشت و توسعه گیاهان دارویی در کشور صورت گرفته است، افزود: ۲۰ درصد طرح‌های مرتع‌داری در کشور بایستی بازنگری شود.

یاوری با تأکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه کشوری میزان ۹.۶ میلیون هکتار، اصلاح، احیا، کشت و توسعه گیاهان مرتعی و گیاهان دارویی پیش‌بینی‌شده است که از این میزان ۲۵۰ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی است. در حال حاضر طی سال جاری حدود ۴۳ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در مراتع صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ حدود ۳۵ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: ۳۰ هزار گونه گیاهی در جهان وجود دارد که از این میزان ۸ هزار گونه در ایران بوده و ۲ هزار و ۴۰۰ گونه آن خاصیت دارویی دارد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها بیان کرد: ۷۴.۸ میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد که از این میزان ۱۰.۷ میلیون تن گونه علوفه‌ای است و به دلیل خشک‌سالی‌های اخیر ۱.۷ میلیون تن کاهش تولیدات علوفه‌ای در کشور را شاهد بودیم.