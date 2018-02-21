حضرت زهرا(س) الگوی ولایتمداری و ولایت پذیری محض بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین صادق مقدسی، شب گذشته در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلامش برگزار شد، گفت: خشوع و خضوع در برابر حضرت حق و مبارکه بودن از خصائص حضرت زهرا(س) به شمار می‌رود که باید به آن توجه شود.

وی افزود: وجود مقدس حضرت زهرا(س) برای تمام عالم بشریت با برکت بود و همه انسان‌ها در همه اعصار می‌توانند از این وجود مقدس به عنوان کامل‌ترین الگوی رفتاری و عملی بهره ببرند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه سیره و منش حضرت زهرا(س) هرگز کهنه و قدیمی نمی‌شود، عنوان کرد: ادب و حیا چیزی نیست که طی زمان کهنه و یا قدیمی شود؛ سیره حضرت زهرا(س) نیز چنین است، براساس آیات قرآن کریم انسان اگر بخواهد عاقبت بخیر شود و در عرصه دین و اخلاق به رشد و کمال دست یابد نیاز به الگو دارد تا اعمال خود را به او عرضه و بهترین سبک زندگی را برای خود انتخاب کند.

حجت الاسلام والمسلمین مقدسی ادامه داد: اینکه به ما می‌گویند تبعیت و التزام به ولایت لازم است، ابتدا این امر باید در جامعه عرضه شود تا مردم ولایی بودن و انقلابی بودن را با چشم مشاهده کنند از این رو است که جامعه انقلابی می‌شود.

وی با بیان اینکه الگو پذیری به دو صورت تبعیت از الگوی مثبت و الگوی منفی انجام می‌شود، گفت: خداوند در قرآن کریم به انسان توصیه می‌کند که از الگوی منفی تبعیت نکند یکی از آن الگوها تبعیت از اهل ظن و دیگر تبعیت از هوای نفس است.

حجت الاسلام والمسلمین مقدسی ادامه داد: تبعیت از هوای نفس انسان را زمین گیر می‌کند. انسان باید خودش را از هوای نفس آزاد کند و توجهی به مطالبه‌گری هوای نفس نداشته باشد.

وی با بیان اینکه شیطان انسان را امر به منکر و فحشا می‌کند، عنوان کرد: دروغ گفتن، غیبت کردن، نگاه به نامحرم، خیانت در امانت و کوتاهی در ادای حقوق مردم منکر است کسانی که حدود الهی را رعایت نمی‌کنند دراصل نسبت به شأن و جایگاه انسانی خودشان غفلت دارند و با تبعیت از شیطان خود را هلاک می‌کنند.

حجت الاسلام مقدسی با اشاره به اینکه در وجود هر انسانی فرعونی وجود دارد که باید با او مبارزه کند، گفت: اطاعت از فرعون درون مانع رشد و کمال انسان می‌شود. افرادی که از فرعون درونی تبعیت می‌کنند در اصل خود را بالا و دیگران را پایین می‌بینند بر همین اساس دست به ظلم و ستم می‌زنند و آیات الهی را به سخره گرفته و از فرامین خدا سرکشی می‌کنند.