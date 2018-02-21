به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در کمیته تخصصی مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر باید اجتماعی شود، گفت: این کمیته نقش محوری در تحقق شعار کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی بابیان اینکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید جلب مشارکت و اجتماعی کردن موضوع را مدنظر قرار دهد، گفت: باید به دنبال گسترش کمی و کیفی فعالیت سمن‌ها در حوزه‌های اجتماعی بود.

شاهرخی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید سمن‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی را بیش از پیش وادار به برون‌سپاری کنند، گفت: رشد کیفی سمن‌ها در گرو تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سمن‌ها است.

شاهرخی استفاده از ظرفیت سمن ها در حوزه آموزش را مورد تاکید قر داد و خواستار توجه به این امر شد.

معاون پیشگیری و امور فرهنگی بهزیستی همدان نیز از صدور مجوز برای ۵۴ سمن در زمینه پیشگیری از اعتیاد خبر داد و گفت: ۱۰ سمن در حوزه آموزشی و فرهنگی فعال هستند.

امیر کوکاییان بابیان اینکه سازمان های مردم‌نهاد در محلات مختلف به ویژه مناطق حاشیه شهر مباحث پیشگیری از اعتیاد را آموزش می‌دهند، گفت: فعالیت سمن‌ها بر اساس برنامه اجتماع‌محور و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود.

وی به میزان بودجه سال جاری سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: امسال میزان بودجه در این زمینه ۳۱۰ میلیون تومان است.

وی گفت: در حوزه درمان اعتیاد ۱۴ هزار نفر و در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی ۳۶۰ نفر از این سازمان‌ها خدمت گرفته‌اند و در کارگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز ۲۲ هزار نفر شرکت کرده‌اند.

دبیر انجمن صنفی مراکز اقامتی همیاران همدان نیز با بیان اینکه ۴۳ سازمان مردم نهاد در استان همدان در حوزه درمان فعال هستند، بیان کرد: از سال گذشته تمام کمپ‌های اقامتی میان‌مدت دارای پزشک، مشاور و مددکار درمانی شده‌اند.

محمد اکبرزاده با اشاره به گرمخانه همدان که از سال گذشته با کمک بهزیستی، شهرداری و استانداری همدان آغاز به کار کرده است، گفت: گرمخانه شبانه پذیرای ۶۰ نفر از کارتن‌خواب‌هاست که توسط بهزیستی همدان در بین این افراد یک وعده غذای گرم نیز توزیع می شود.