امسال ۱۰۸ نفر از ۱۳۸ فوتی تصادفات یزد مردان بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقیان ظهر امروز در جمع کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان یزد در شش ماهه نخست امسال مجموع فوتی های تصادفات استان یزد ۱۳۸ نفر بوده که ۱۰۸ نفر از این تعداد را مردان و ۳۰ نفر از آنها را زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به آمار مصدومیت های ناشی از تصادفات نیز بیان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۶۳۰ نفر از مصدومان حوادث رانندگی را مردان و ۹۱۰ را زنان تشکیل می دهند که بر این اساس، آمار مصدومیت مردان سه برابر زنان است و این آمار نشانگر این است که در جامعه ما، تهدید سلامت مردان چند برابر زنان است.

صادقیان همچنین با اشاره به اینکه حوادث رانندگی خطری جدی در حوزه سلامت به شمار می رود، عنوان کرد: در شهرستان یزد فوت نیمی از مردان بر اثر حوادث ترافیکی است.

مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردان بالای ۵۰ سال در خانه های بهداشت خدمات غربالگری سرطان روده بزرگ دریافت می کنند، افزود: برای این امر نیاز به مراجعه دو سال یکبار به خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت است و با دریافت آزمایش اگر عامل خطر مشاهده شود، فرد به متخصص معرفی می شود.

وی همچنین از اجرای طرح های غربالگری چربی خون، فشار خون، دیابت و ... برای مردان در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت خبر داد و بیان کرد: در حوزه هر یک از این بیماریها اگر مشکلی مشاهده شود، فرد به پزشکان متخصص و مراکز درمانی ارجاع می شود.

صادقیان از دیگر خدمات قابل ارائه به مردان در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت به ارائه خدمات در حوزه بهداشت روان اشاره کرد.

به گزارش مهر، هفته اول اسفندماه به عنوان هفته سلامت مردان تعیین و نامگذاری شده است.