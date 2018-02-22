سفره گسترده طرح تحول سلامت جمع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب دو بند از لایحه بودجه به هزینه های طرح تحول سلامت را کاهش دادند.
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، حتیالامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمهگر جهت اجراء ابلاغ نماید.
به گزارش مهر، نوبخت در بررسی لایحه بودجه سال 97 تاکید کرد که باید سفره گسترده طرح تحول سلامت جمع شود.
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