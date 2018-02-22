به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل در گزارشی اذعان کرد: گروه قدرتمند نُجَباء در جنگ احتمالی، کنار حزبالله لبنان خواهد بود.
این روزنامه صهیونیستی در واکنش به سفر شیخ اکرم الکعبی دبیرکل نجباء به لبنان، از وعده وی مبنی بر اتحاد با حزب الله در جنگ احتمالی با آن رژیم، ابراز نگرانی کرد.
روزنامه «تایمز اسرائیل» با انتشار گزارشی با عنوان «پیمان گروههای عراقی برای پشتیبانی از حزبالله در جنگ علیه اسرائیل»، به سفر اخیر «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء به لبنان بهمناسبت بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت «عماد فائز مغنیه» فرمانده فقید حزبالله واکنش نشان داد.
این روزنامه صهیونیستی، مقاومت اسلامی نُجَباء را جنبشی «قدرتمند» توصیف کرد و در این باره نوشت: نجباء و حزبالله لبنان از سال ۲۰۱۳ شانهبهشانه برای تقویت و پشتیبانی نیروهای دولتی سوریه و بهخصوص در نبرد علیه داعش در شرق این کشور جنگیدهاند.
تایمز اسرائیل با بیان اینکه «نجباء و حزبالله هردو مورد حمایت ایران هستند»، عملیات آزادسازی البوکمال را صحنه اتحاد این دو گروه مقاومت برای «دفع و اخراج داعش از شهرهای کلیدی شرق سوریه» دانست.
وبسایت انگلیسی این روزنامه در این خصوص آورده است: الکعبی بر مزار عماد مغنیه قول داد که در صورت بروز جنگ جدیدی علیه اسرائیل، در کنار متحد لبنانی خود یعنی حزبالله خواهد ایستاد.
تایمز اسرائیل در پایان این گزارش خاطرنشان کرد: رهبر نجباء گفته است «ما همانطور که در عراق و سوریه در یک جبهه واحد در کنار حزبالله جنگیدهایم، در نبرد علیه اسرائیل نیز در یک صف واحد و در یک جبهه مشترک خواهیم جنگید.
