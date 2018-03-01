جزئیات توزیع اسکناس نو برای شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به مناسبت عید نوروز، از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل اقدام به توزیع اسکناس نو در سراسر کشور می کند. بر این اساس، توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه سال جاری آغاز می‌شود با مشارکت بانک‌های عامل و از طریق ۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود.

در عین حال، اسکناس‌هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰ هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانک‌ها آغاز شده در روزهای پیش‌رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در حال حاضر ذخایر اسکناس و ایران‌چک بانک مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و هیچ‌گونه مشکلی برای تامین وجوه نقد مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال وجود ندارد.