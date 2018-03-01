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۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

مهر منتشر کرد؛

جزئیات توزیع اسکناس نو برای شب عید

جزئیات توزیع اسکناس نو برای شب عید

توزیع اسکناس نو به منظور تامین نیاز مردم در ایام پایانی سال، تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به مناسبت عید نوروز، از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل اقدام به توزیع اسکناس نو در سراسر کشور  می کند. بر این اساس، توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه سال جاری آغاز می‌شود با مشارکت بانک‌های عامل و از طریق ۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود.

در عین حال، اسکناس‌هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰ هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانک‌ها آغاز شده در روزهای پیش‌رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در حال حاضر ذخایر اسکناس و ایران‌چک بانک مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و هیچ‌گونه مشکلی برای تامین وجوه نقد مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال وجود ندارد.

کد مطلب 4240674

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    نظرات

    • رهگذر ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
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      جزییات نداره، همشو میدین به شعبه، اوناهم بین فک و فامیل و دوستای خودشون تقسیم میکنن، ما میریم میگیم اسکناس نو داری؟ میخندن و میگن نههههه!!!
    • علمی اجتماعی شمیلا IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
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      مگه کارکنان بانکها اسکناس نو میدن؟ هر چی پول نو و تراول نو هستش مال کارکنان بانک و اقوامشون و افرادی که با آنها زد و بند دارند هست.
    • تال IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
      0 0
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      اسکناس باید ارزش ذاتی داشته باشد نو یا کهنه بودن چه ارزشی دارد ؟

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