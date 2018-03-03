پرداخت خسارت درمان تکمیلی هنرمندان به روز شد/ اعلام دلیل تاخیرها

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیژنی امروز ۱۲ اسفند در نشست سراسری مدیران و نمایندگان سراسر کشور صندوق اعتباری هنر، نسبت به تاخیر در پرداخت برخی هزینه های درمان بیمه تکمیلی هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر توضیح داد.

وی از به روز شدن پرداخت ها در شرایط فعلی خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر از زمان ارسال پرونده به بیمه رازی تا زمان پرداخت تنها یک هفته زمان لازم خواهد بود.

سرپرست مدیریت بیمه های درمان بیمه رازی دلیل تاخیر به وجود آمده در پرداخت هزینه های درمان تکمیلی طی ماه های گذشته را تغییرات سیستمی صندوق اعتباری هنر و بیمه رازی عنوان کرد و از تغییرات مدیریتی بیمه رازی در سال جاری نیز به عنوان یکی دیگر از علل مشکل به وجود آمده یاد کرد.

بیژنی در توضیح تغییرات سیستمی این ۲ مجموعه اضافه کرد: خدمات بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر با ارایه ۲ سیستم جدید از سوی این صندوق در قالب ارایه خدمات الکترونیک بیمه تکمیلی «بیمانو» و راه اندازی سامانه راهکار سلامت الکترونیک «رسا» بیمه رازی صورت گرفت که همین امر در دو ماه ابتدایی ارایه خدمات بیمه تکمیلی رازی به اعضای صندوق اعتباری هنر نیز تاخیر ایجاد کرد.

وی افزایش حجم پرونده ها در ابتدای خدمات دهی بیمه رازی به هنرمندان را به عنوان دلیل اصلی تاخیر در پرداخت خسارت های درمان بیمه تکمیلی هنرمندان دانست وضمن عذرخواهی از اصحاب هنر به دلیل این تاخیرها از سوی بیمه رازی افزود: خوشبختانه در حال حاضر این مشکل کاملا برطرف شده است.

بیژنی ضمن مثبت دانستن طرح صندوق اعتباری هنر در خصوص ثبت الکترونیک مدارک اعضای این صندوق در «بیمانو» برای دریافت هزینه های خسارت درمان خود، خاطر نشان کرد: هنرمندان طی سال های آینده متوجه نتایج مثبت این تغییر سیستم صندوق اعتباری هنر خواهند شد.

به گفته وی، براساس این طرح، افرادی که از خدمات بیمه تکمیلی رازی بهره می‌برند در صورت مراجعه به مراکز درمانی که تحت قرارداد با بیمه رازی هستند تنها با ارایه کدملی خود خدمات دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به ارایه اسناد به بیمه نیست.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر این شرکت بیمه در حال امضای قرارداد با داروخانه های سراسر کشور است تا در صورت مراجعه به این مراکز، افراد با ارایه کد ملی این خدمات را دریافت کنند.