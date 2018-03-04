ادبیات نوجوان در کشور وضع خوبی ندارد/ رونق ترجمه به جای تألیف

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور صبح امروز یکشنبه ۱۳ اسفند با حضور دبیر این جایزه و جمعی از اصحاب رسانه، در محل دفتر انتشارات کمک آموزشی برگزار شد.

محمد ناصری دبیر این جایزه گفت: در این دوره از جایزه شهید غنی‌پور، ۷۴۰ کتاب در حوزه ادبیات کودک، هزار و ۴۰۳ کتاب در زمینه ادبیات نوجوان و ۴۹۴ رمان بزرگسال مورد بررسی داوران قرار گرفتند که فردا دوشنبه ۱۴ اسفند در مراسم اختتامیه، برگزیده هر گروه معرفی و تقدیر خواهد شد.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به وضعیت ادبیات نوجوان گفت: این روزها فعالیت نهادهای کشور درباره ادبیات نوجوان، تقریبا تعطیل و نامناسب است و رونقی را که در سال های دهه ۷۰ در این زمینه وجود داشت، امروز نمی بینید. نویسندگان حوزه ادبیات نوجوان کشور ما امروز از یکدیگر دور افتاده اند. به همین دلیل ادبیات نوجوان به دست کتاب‌های ترجمه افتاده که گاهی با خود فرهنگی را دارند که در مقاطعی با آنچه به‌عنوان هویت ملی می شناسیم، در تعارض است. در هر صورت اوضاع ادبیات نوجوان ما، وضع خوبی ندارد.

دبیر جایزه کتاب سال غنی‌پور در ادامه گفت: ناشرین تازه نفسی که این روزها در حوزه ادبیات کودک و وجوان فعالیت دارند، گویا بی محابا و بی‌برنامه‌اند و قصد رونق هرچه بیشتر آثار ترجمه را دارند. تقلیدهایی که این روزها از آثار ترجمه می‌شود، به زبان و ادبیات لطمه می‌زند. هیئت داوران بخش نوجوان جایزه غنی‌پور در این دوره در تحلیلی که داشت، ۳ نکته را مدنظر قرار داد: اول این که بر هویت ملی و توجه به درونمایه ارزش‌های ملی و دینی تاکید شده باشد. دوم این که در آثار نوآوری و پرهیز از کلیشه وجود داشته باشد و سوم این که اثر مورد بررسی، عاری از ادبیات نباشد.

ناصری در بخش دیگری از سخنانش گفت: درباره بخش ادبیات بزرگسال جایزه شهید غنی پور باید بگویم که این جشنواره یک جایزه اخلاقی است و اخلاق از جمله مسائل مهم برای ماست. یعنی فقط ادبیات و ادبی بودن یک اثر برای ما در اولویت نبوده و وجوه اخلاقی کتاب های مورد بررسی اهمیت زیادی برایمان داشته است. درباره رمان بزرگسال باید بگویم که امسال در این بخش اتفاق شگفت انگیزی نیافتاد.

وی گفت: در حاشیه اختتامیه جشنواره امسال، از یکی از فعالان پیشکسوت فرهنگی تقدیر خواهیم داشت؛ همان طور که در دوره های پیشین، از فرج الله سلحشور، امیرحسین فردی و هادی علی اکبری تقدیر کردیم. امسال هم در این بخش از حمید ریاضی تقدیر به عمل خواهد آمد که در مجلات کودک و نوجوان فعالیت داشته و نامش همیشه کنار نام امیرحسین فردی قرار دارد.

دبیر جایزه غنی پور در پایان گفت: فردا دوشنبه در مراسم اختتامیه یک مراسم جنبی تجلیل از ۳ خانواده و پدر شهید خواهیم داشت و همچین مجید قیصری از نویسندگان کشور، درباره یکی از مسائل عام مربوط به ادبیات داستانی سخنرانی خواهد کرد.