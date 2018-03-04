انتصاب نماینده ولی فقیه درسپاه و رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، در احکام جداگانه‌ای حجة‌الاسلام حاج شیخ عبدالله حاج صادقی را به سمت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجة‌الاسلام حاج شیخ علی سعیدی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.

متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالله حاج صادقی (دامت افاضاته)

نظر به پایان مأموریت جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی و تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، جناب‌عالی را به سمت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌نمایم.

ارتقاء معنویت و بصیرت دینی و تقویت روحیه جهادی و انقلابی آحاد فرماندهان و پاسداران و بسیجیان و خانواده‌های آنان با بهره گیری از حوزه‌های علمیه و استفاده از روحانیون عالم و عامل و اثرگذار، هماهنگ با سیاست‌های ابلاغی و تعامل ‌هم‌افزا با فرماندهی کل سپاه مورد انتظار است.

از زحمات و تلاشهای ارزشمند حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی در طول این مسئولیت تشکر می‌کنم.



توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سیّد علی خامنه‌ای

۱۳ اسفند ۱۳۹۶



بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی (دامت افاضاته)

با تشکر و قدردانی از تلاش‌های خالصانه و ارزشمند جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ غلامرضا صفائی در طول خدمت، نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده؛ جناب‌عالی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب می‌نمایم.

ارتقاء سطح آمادگی‌های معنوی و بصیرت دینی فرماندهان و آحاد کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان با استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه و سازمان‌های عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح از طریق سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت و تعامل نزدیک و هم‌افزا با ستاد کل مورد انتظار است.

توفیق همگان را از خداوند مسئلت دارم.

سیّد علی خامنه‌ای

۱۳ اسفند ۱۳۹۶