مسلمان با توصیه در ترکیب قرار نگرفت/ حرف های زیادی برای گفتن دارم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس برابر الوصل امارات در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم. تیم ما پس از آن شکست تلخ به استقلال به سرعت خود را آماده این دیدار کرد و آن بازی را به فراموشی سپرد تا بتواند خود را برابر دیدار الوصل آماده کند.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با تشکر از هواداران گفت: تماشاگران ما بسیار فهیم هستند و امروز نشان دادند که باخت مقابل استقلال تاثیری در حمایت تیمش ان نخواهد گذاشت و با حضور پررنگی که داشتند نشان دادند به تیمشان علاقه دارند و تنهایش نمی گذارند.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته شده است مسلمان با توصیه مدیران در دیدار امروز به بازی گرفته شده است، ادامه داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. بازیکنان بر اساس تفکرات برانکو درون زمین قرار می گیرند و هیچ توصیه ای برای بازی کردن مسلمان وجود نداشته است.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: هفته آینده یک دیدار سخت را دوباره برابر الوصل خواهیم داشت و باید خود را آماده این دیدار کنیم تا بتوانیم به پیروزی برسیم.

وی گفت: امروز می خواستم در خصوص خیلی مسائل صحبت کنم. در مورد عملکرد داوران برای پرسپولیس، اتفاقاتی که در دربی افتاد و مسائلی که در تیم ملی وجود داشت اما بزرگی از ما خواست فعلا سکوت کنم و حرفی نزنم ولی مطمئن باشید تا قبل از پایان سال یک روز شما دوستان را گرد هم جمع خواهم کرد و در این خصوص با شما صحبت می کنم.

پیروانی در پایان و در مورد حضور علی کریمی در اردوی پرسپولیس قبل از دیدار برابر الوصل گفت: کریمی یکی از بزرگان پرسپولیس است. او هم حرف های زیادی زد و خیلی از حرف ها را نگفت و خیلی از مسائل را نمی دانست ولی من از همه مسائل در تیم ملی خبر دارم و به زودی ذهن مردم را روشن خواهم کرد.