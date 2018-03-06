به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه به مناسبت روز مادر و روز زن گفت: باید بپذیریم بدون حضور زنان نمی توانستیم چنین موفقیت هایی در دنیا به دست بیاوریم.

وی ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زهرای مرضیه گفت: بی مناسبت نیست که چندجمله ای درباره جایگاه زن در جامعه امروز صحبت کنیم.

وی گفت: امروز در ادبیات توسعه، جنسیت و تبعیض جنسیتی جایگاهی ندارد، اینکه ما نیمی از جمعیت مولد، خلاق و پویای جامعه را بخواهیم به دلیل جنسیت مورد تبعیض قرار داده و از چرخه دانش و ارزش افزایی خارج کنیم، بزرگترین آسیب ها را به توسعه پایدار و منافع ملی جامعه وارد می کند.

هاشمی گفت: به خصوص در جامعه ما که با انقلاب اسلامی، زنان به جایگاه ویژه و مورد احترام و تکریمی دست یافته اند و امروز اکثریت جمعیت دانشگاهی و نظام آموزش عالی ما را زنان تشکیل می دهند، باید بانوان در توسعه کشور نیز صاحب نقش متناسب و متوازنی باشند.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: تجربه نشان داده است که در برخی عرصه ها، عملکرد زنان موثرتر و با کارایی بیشتری از مردان است به خصوص حوزه هایی که مرتبط با زیبایی شناختی، خلاقیت و توجه به جزییات و دانش افزایی نقش محوری دارد.

هاشمی افزود: در اسلام نیز این نگاه به زن از مهمترین ویژگی های اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام متحجرانه است که امام خمینی منادی اسلام ناب محسوب می شدند.

وی گفت: زمانی که بخش متحجر و واپس گرای حوزه، مخالف حضور زن در جامعه و دانشگاه بودند، امام خمینی زنان را پیشقراول عرصه های سیاسی و فرهنگی جامعه معرفی کردند و فرمودند از دامن زن مرد به معراج می رود.

وی ادامه داد: ما نباید به زنان نگاه جنسیتی و نه نگاه ضدجنسیتی داشته باشیم و آنان را از صحنه های جامعه و رشد به محیط های آلوده و ناامن یا پستو و کنج عزلت برانیم.

رییس شورای شهر تهران اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی از جمله مسئولانی در انقلاب بود که به حضور و جایگاه ویژه زنان در جامعه ونقش آفرینی آنان در حوزه های اصلی وموثر کشور اهمیت ویژه ای می داد، ایشان همواره معتقد بود نقش زن در جامعه نباید یک نقش تزیینی یا با نگاه جنسیتی باشد و در دوران حضور ایشان در مراجع تصمیم گیری، همواره زنان موفق و اندیشمند مورد توجه و حمایت بودند. ایشان معتقد بود جهان امروز جهان رقابت و توسعه و موفقیت در رشد است و کسی بازنده خواهد بود که خود را از نیروهای اصلی پیش برنده علمی و فرهنگی محروم کند.

هاشمی در پایان گفت: باید بپذیریم بدون حضور موفق زنان در جامعه و در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما نخواهیم توانست جایگاهی شایسته در دنیای امروز بدست آوریم.