  1. استانها
  2. تهران
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

شهردار حسن آباد:

برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبُیِن اصالت این منطقه است

برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبُیِن اصالت این منطقه است

ری- شهردار حسن آباد در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی در فشافویه گفت: برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبین اصالت این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تاجیک شامگاه دوشنبه با حضور در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی در فشافویه، اظهار داشت: جشنواره اقوام ایرانی محصول ۳ ماه تلاش و برنامه ریزی مسئولین است که برای نخستین بار در حسن آباد به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

تاجیک گفت: با برگزاری این جشنواره ایران در کاروانسرای «کنارگرد» دیده شد و قصد داریم هر ساله این جشنواره را در این مکان تاریخی برگزار کنیم تا بتوانیم سهمی در شناخت هر چه بهتر این مجموعه تاریخی داشته باشیم و برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه سبب رشدفرهنگی این منطقه است.

وی افزود: حسن آباد با جاذبه هایی که دارد یکی از شهرهای قدیمی ری است و از ضلع جنوب پیشانی استان تهران محسوب می شود.

شهردار حسن آباد بیان داشت: مردم ما نیازمند به شادابی و نشاط سنتی هستند که این نشاط برآمده از وجودشان و با باور و اعتقاد آن ها باشد که این گونه جشنواره ها این شادابی و اصالت را برایشان تداعی خواهد کرد و برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبین اصالت این منطقه است.

بر اساس این گزارش کاروانسرای «کنارگرد» در بخش فشافویه حسن آبادِ شهر ری کنار جاده واقع است و کاروانسرا دارای ساختاری متشکل از گل، گچ و آجر بصورت دو ایوانه ساخته شده و از نظر قدمت به عهد صفویان می‌رسد و علت نام‌گذاری این مکان «کنارگرد» روستایی به نام «کنارگرد» که در کنار آن واقع است می باشد.

کد مطلب 4244725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها