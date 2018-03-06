برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبُیِن اصالت این منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تاجیک شامگاه دوشنبه با حضور در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی در فشافویه، اظهار داشت: جشنواره اقوام ایرانی محصول ۳ ماه تلاش و برنامه ریزی مسئولین است که برای نخستین بار در حسن آباد به بهترین شکل ممکن برگزار شد.

تاجیک گفت: با برگزاری این جشنواره ایران در کاروانسرای «کنارگرد» دیده شد و قصد داریم هر ساله این جشنواره را در این مکان تاریخی برگزار کنیم تا بتوانیم سهمی در شناخت هر چه بهتر این مجموعه تاریخی داشته باشیم و برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه سبب رشدفرهنگی این منطقه است.

وی افزود: حسن آباد با جاذبه هایی که دارد یکی از شهرهای قدیمی ری است و از ضلع جنوب پیشانی استان تهران محسوب می شود.

شهردار حسن آباد بیان داشت: مردم ما نیازمند به شادابی و نشاط سنتی هستند که این نشاط برآمده از وجودشان و با باور و اعتقاد آن ها باشد که این گونه جشنواره ها این شادابی و اصالت را برایشان تداعی خواهد کرد و برگزاری جشنواره اقوام ایرانی فشافویه مبین اصالت این منطقه است.

بر اساس این گزارش کاروانسرای «کنارگرد» در بخش فشافویه حسن آبادِ شهر ری کنار جاده واقع است و کاروانسرا دارای ساختاری متشکل از گل، گچ و آجر بصورت دو ایوانه ساخته شده و از نظر قدمت به عهد صفویان می‌رسد و علت نام‌گذاری این مکان «کنارگرد» روستایی به نام «کنارگرد» که در کنار آن واقع است می باشد.